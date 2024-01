Veröffentlicht am 25.01.2024

Neumünster (em) Für über 100 Schüler:innen wurde es spannend. Am 18. Januar 2024 fand im LOG-IN Gründerzentrum das Regionalfinale in Neumünster der diesjährigen StartUp Challenge SH statt. 17 Teams qualifizierten sich mit ihren Geschäftsideen für das Regionalfinale und vertraten ihr regionales Bildungszentrum und Neumünster im Finale am 23. Februar 2024 an der Fachhochschule (FH) Kiel.

Ein smarter Hundenapf, autarke maritime Energiegewinnung, Motorradhelme mit integrierter Sehstärke - mit diesen und weiteren Ideen punkteten Schüler:innen bei der aktuellen StartUp Challenge SH. Die Teams wurden im Vorfeld den Lehrkräften der Theodor-Litt-Schule (TLS) und der Walther-Lehmkuhl Schule (WLS) für den Wettbewerb intensiv vorbereitet. Vor Weihnachten hatten die Schüler:innen ihre Businesspläne im LOG-IN Gründerzentrum eingereicht. Nun präsentierten sie die der regionalen Wirtschaft die besten Ideen.

In der Jury saßen diesmal Vertreter:innen der Stadtwerke Neumünster, der Wirtschaftsjunioren Neumünster, dem StartUp CloudCardGrading aus dem LOG-IN Gründerzentrum, von SEEd (Social Entrepreneurship Education), einer Vertreterin des Gateway49 Accelerators, der Sparkasse Südholstein und der Wirtschaftsagentur Neumünster. „Ich bin tief berührt und sehr dankbar über das Engagement der regionalen Wirtschaft“, sagt Marek Frank, Projektleiter Unternehmensservice.

Vier Ideen überzeugten die Jury. Eyeshield (TLS) und Der Paternosterschrank (WLS) erreichten jeweils einen würdigen zweiten Platz. Beide Teams versprachen, mit ihren Ideen eine Leerstelle auf dem Markt zu füllen. So sollte die Verkehrssicherheit bei Fahrten mit dem Motorrad durch eine integrierte Seestärke im Helmvisier deutlich erhöht werden. Hingegen warb das Team der WLS mit seinem Paternosterschrank damit, dass es die Mobilität und den Wohnkomfort in Wohnungen durch rotierende Regalelemente steigere. Gänzlich überzeugt haben die Jury SpeakSight (TLS) und Piezo Revolution (WLS). Beide Teams punkteten mit ganz unterschiedlichen Lösungen. SpeakSight möchte mithilfe von VR-Brillen kommunikative Barrieren für gehörlose Menschen abbauen, wohingegen Piezo Revolution ein autarkes maritimes Energiegewinnungssystem präsentierte.

Diese Platzierungen sicherten den Teams das begehrte Preisgeld der Sparkasse Südholstein. Die Zweitplatzierten wurden mit 150 Euro prämiert und die Finalisten bekamen 300 Euro Preisgeld. Neben den Prämien ernteten die Gewinnerteams vor allem donnernden Applaus.

Die beiden Siegerteams qualifizierten sich für das am 23. Februar 2024 stattfindende Landesfinale an der FH Kiel. Dort müssen alle Gründerteams ihre Idee einer landesweiten Fachjury aus Wirtschaft, Politik und Lehre vorstellen. Iris Meyer, Geschäftsführerin der Wirtschaftsagentur Neumünster, nimmt am Landesfinale als Teil der Fachjury teil. „Gratulation an alle teilnehmenden Teams. Alle, die die Ausdauer hatten, ihre Idee auszuarbeiten und letztendlich den Mut aufbrachten, vor der Jury zu präsentieren, haben heute gewonnen. Ich freue mich sehr auf das Finale, denn es ist immer wieder bewegend zu sehen, mit welcher Leidenschaft die Schulteams ihre Ideen leben", sagt Iris Meyer.