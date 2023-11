Veröffentlicht am 07.11.2023

Lübeck (em) In den Tarifverhandlungen für den Groß- und Außenhandel in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern hat heute ( 07.11.2023) die 5. Verhandlungsrunde stattgefunden. Ein Abschluss konnte – wie auch in allen anderen Bundesländern bislang – nicht erzielt werden. Die nächste Verhandlungsrunde wurde noch nicht terminiert.

Der AGA Unternehmensverband zeigte zum wiederholten Mal Kompromissbereitschaft und ist – insbesondere zum Vorteil der niedrigeren Einkommen – bereit, das bisherige Angebot zu erhöhen. Indem die Gewerkschaft Verdi aber keinen Millimeter von ihren ursprünglichen und absolut unrealistischen Forderungen abrückt, erweist sie den Beschäftigten einen Bärendienst. Trotz der äußert zähen Verhandlungen steht die Arbeitgeberseite weiterhin fest zur Tarifautonomie.

Der AGA bietet den Beschäftigten eine Entgelterhöhung in zwei Stufen um insgesamt 8 Prozent bei einer Laufzeit von 24 Monaten an. Die erste Stufe sieht eine Erhöhung um 5,1 Prozent vor, die zweite um 2,9 Prozent. Zusätzlich wird eine Inflationsausgleichsprämie von 1.400 Euro angeboten:

700 Euro (Auszubildende 50 Prozent, Teilzeitbeschäftigte zeitanteilig) in dem auf den Tarifabschluss folgenden Monat

700 Euro (Auszubildende 50 Prozent, Teilzeitbeschäftigte zeitanteilig) im Januar 2024

Auf Basis des aktuellen Angebots wurden weitere Möglichkeiten sondiert. In der Sondierung hat der AGA signalisiert, im Volumen bis zu einer Erhöhung um 10 Prozent zu verhandeln. Die Gewerkschaft Verdi hat dies abgelehnt.

Verdi fordert bei einer Laufzeit von 12 Monaten eine Tariferhöhung von 13 Prozent, mindestens aber 400 Euro. Die Ausbildungsvergütung soll um 250 Euro steigen.

Im schleswig-holsteinischen Groß- und Außenhandel arbeiten in rund 5.000 Unternehmen etwa 57.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte und 1.500 Auszubildende. In Mecklenburg-Vorpommern sind es circa 1.500 Unternehmen mit 15.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und rund 400 Auszubildenden.