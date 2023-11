Veröffentlicht am 14.11.2023

LÜBECK. Die Energiewende ist eins der großen Themen für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Gleichzeitig stehen viele Branchen, die für ein Gelingen der Energiewende wichtig sind, vor einem großen Fachkräftebedarf. In diese Lücke stoßen zwei vielversprechende Projekte der Handwerkskammer Lübeck und der Lübecker Firma oncampus. Das Land fördert sie mit rund 1,2 Millionen Euro. Die Förderbescheide übergab Wirtschafts- und Arbeitsminister Claus Ruhe Madsen heute (10. November) in Lübeck an Präsident Ralf Stamer von der Handwerkskammer Lübeck von der Handwerkskammer Lübeck und an Kristina Junghans von oncampus.

Das Landesprogramm Arbeit 2021- 2027 fördert Projekte in den Schwerpunkten Beschäftigung, Bildung und soziale Integration. Dafür stehen insgesamt etwa 224 Millionen Euro zur Verfügung. Knapp 89 Millionen Euro davon stammen aus dem Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+). Mehr Informationen: www.schleswig-holstein.de/esf

"Schleswig-Holsteins Wirtschaft hat einerseits große Chancen von der Klimawende und dem Ausbau der Erneuerbaren Energien zu profitieren. Unternehmen und ihre Beschäftigten müssen sich aber andererseits auch den neuen Herausforderungen stellen, um konkurrenzfähig zu bleiben", so Madsen. "Die Qualifizierung von Beschäftigten ist dabei ein zentraler Gesichtspunkt. Nur mit ausreichend Knowhow gelingt uns die Klimawende."

Beide Projektträger nahmen an einem Ideenwettbewerb des Arbeitsministeriums teil und wurden mit ihren Projekten ausgewählt. "Sie haben uns besonders durch ihre inhaltliche Ausrichtung und den starken Praxisbezug überzeugt", betonte der Minister. Gefördert werden Projekte, in denen innovative nachhaltige Weiterbildungs-Module entwickelt und mit Beschäftigten in der Praxis getestet werden. Die oncampus GmbH aus Lübeck erhält knapp 488.000 Euro und das Fortbildungszentrum der Handwerkskammer Lübeck rund 705.500 Euro. Die Mittel stammen aus Landesmitteln und dem Europäischen Sozialfonds (ESF Plus).

Beim Projekt SH2Q von oncampus werden onlinegestützte Weiterbildungsmodule für die Qualifikation von Beschäftigten in der Branche Erneuerbare Energien einschließlich des Segments Wasserstoffwirtschaft entwickelt. "Unser Fokus liegt auf den Bedürfnissen der kleinen und mittelständischen Unternehmen – praxisnah, bedarfsgerecht und flexibel – gemeinsam mit der Branche, für die Branche", betonte Junghans.

Die Handwerkskammer Lübeck reagiert mit "EE – Energiewende-Experten im Handwerk" auf die Herausforderungen, vor denen das Baugewerbe aufgrund der Energiewende steht. Das Projekt beschäftigt sich mit der Konzeption und Erprobung von Schulungen, die die Beschäftigten des Baugewerbes praxisnah im Umgang mit Energiekonzepten und neuen Techniken unterstützt. "Wer die Energiewende will, muss das Handwerk und seine Kompetenzen stärken. Zukünftig wird es immer mehr darum gehen, Fachkräfte direkt in ihren Betrieben sowie onlinebasiert weiterzuqualifizieren. Dabei wollen wir in die Offensive gehen und inhaltlich sowie didaktisch innovative Schulungskonzepte für das Handwerk entwickeln. Wir freuen uns, dass uns das Wirtschaftsministerium dabei unterstützt", sagte Handwerkskammer-Präsident Stamer.