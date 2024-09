Veröffentlicht am 02.09.2024

Kiel - Welches Ausmaß wird die Digitalisierung in den nächsten Jahren für den Einzelhandel erreichen? Welche Erwartungen haben Handelsunternehmen an die Digitalisierung? Wie können Einzelhändler profitieren – oder stellt die Vielzahl zunehmend größere Herausforderungen dar? Und welche Chancen und Risiken bergen diese Trends für Händler?

Mit diesen Fragen wollen die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) und das Forschungsinstitut ibi research an der Universität Regensburg GmbH gemeinsam mit der IHK Schleswig-Holstein in einer Händlerbefragung die Chancen und Herausforderungen in Bezug auf Digitalisierung im Einzelhandel untersuchen.

Mit den Ergebnissen wollen wir dazu beitragen, dass sich der Handel in Schleswig-Holstein besser aufstellen kann. Bis zum 20. Oktober 2024 können Einzelhändlerinnen und Einzelhändler unter folgendem Link an der Befragung teilnehmen: www.ibi.de/Handelsstudie2024

Die Beantwortung der Fragen dauert ca. 15 Minuten. Alle Aussagen werden selbstverständlich vertraulich behandelt und sind anonym. Die Studienergebnisse werden im November 2024 veröffentlicht.