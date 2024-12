Veröffentlicht am 11.12.2024

Berlin/Schleswig-Holstein - Am Montag, 9. Dezember 2024, wurden in Berlin zum 19. Mal die bundesbesten IHK-Azubis geehrt. Unter den 207 Preisträgerinnen und Preisträgern, die in ihren Abschlussprüfungen bundesweit die höchsten Punktzahlen erreichten, sind auch sechs junge Talente aus Schleswig-Holstein. Die Bundesbesten aus Schleswig-Holstein sind:

Finn Ebsen, Kaufmann für Digitalisierungsmanagement, IHK Flensburg, Ausbildungsbetrieb: Kraftfahrt-Bundesamt

Tobias Mohrdieck , Mikrotechnologe, IHK zu Kiel, Ausbildungsbetrieb: Vishay Siliconix Itzehoe GmbH

Nele Losch , Chemielaborjungwerkerin, IHK zu Lübeck, Ausbildungsbetrieb: EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG

Jonas Marcel Hafer, Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement, Fachrichtung: Außenhandel, IHK zu Lübeck, Ausbildungsbetrieb: ESYLUX GmbH

Knud Hansen, Präsident der IHK zu Kiel und Vizepräsident der IHK Schleswig-Holstein, gratuliert den Bundesbesten: „Die Ehrung der Bundesbesten ist jedes Jahr ein großartiges Ereignis, das die Bedeutung der Dualen Ausbildung in Deutschland unterstreicht. Diese sechs jungen Menschen aus Schleswig-Holstein sind nicht nur Vorbilder für andere junge Menschen, die vor der Berufswahl stehen, sondern zeigen auch eindrucksvoll, welch hohe Qualität die Ausbildung im echten Norden hat“, sagte Knud Hansen. Die hervorragenden Leistungen verdeutlichten, dass die Duale Ausbildung eine exzellente Grundlage für eine erfolgreiche berufliche Zukunft bietet. Sie ermögliche jungen Menschen, theoretisches Wissen in der Berufsschule mit praktischer Erfahrung im Betrieb zu verknüpfen, und bereite sie optimal auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes vor.

DIHK-Präsident Peter Adrian und Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gratulierten den Preisträgerinnen und Preisträgern. Adrian lobte die Bundesbesten, die trotz der turbulenten Zeiten einen perfekten beruflichen Auftakt geschafft hätten, und dankte den Ausbilderinnen und Ausbildern sowie den Lehrerinnen und Lehrern an den beruflichen Schulen für ihr Engagement in der Dualen Ausbildung.

Adrian wies auch auf Herausforderungen für das Erfolgsmodell duale Ausbildung hin: Jeder zweite IHK-Ausbildungsbetrieb konnte zuletzt nicht alle Ausbildungsplätze besetzen. Fast 30.000 Ausbildungsbetriebe erhielten nicht eine einzige Bewerbung. Um dem entgegenzuwirken, brauche es eine verpflichtende und ausgewogene Berufsorientierung in allen Schulen, so Adrian. Auch Gymnasien müssten über die vielfältigen Chancen einer Ausbildung informieren. Die bundesweite IHK-Kampagne #Könnenlernen soll Schulabgängerinnen und Schulabgänger für eine IHK-Ausbildung begeistern.

Über die Bundesbestenehrung

Insgesamt wurden 207 Bundesbeste geehrt. Die Bundesländer mit den meisten Besten sind Bayern und Nordrhein-Westfalen mit jeweils 37 Super-Azubis, gefolgt von Baden-Württemberg mit 35 Besten. An der Preisverleihung nahmen rund 900 Gäste teil, darunter Eltern und Angehörige der Besten, Vertreter der Ausbildungsbetriebe, Bundestagsabgeordnete sowie Präsidenten und Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammern. Die Veranstaltung wurde live im Internet übertragen.