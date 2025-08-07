Was charismatische Wirkung braucht und wie du es erreichst

Anbieter
MR-Rhetorik
Firmendetails
Fuchskoppel 11
29633 Munster
Landkreis: Landkreis Heidekreis
Branche: Bildung und Fortbildung
Ansprechpartner
Herr Martin Rettmer
Tel.: 0152-01326996
E-Mail: rhetorik.mr@gmail.com
Web: www.mr-rhetorik.de
Deutschland
