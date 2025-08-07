B2B Wirtschaft

Genial Reden:
Was charismatische Wirkung braucht und wie du es erreichst

Veröffentlicht am 07.08.2025

Anbieter

MR-Rhetorik

Firmendetails

Fuchskoppel 11
29633 Munster
Landkreis: Landkreis Heidekreis
 Branche: Bildung und Fortbildung

Ansprechpartner

Herr Martin Rettmer
Tel.: 0152-01326996
E-Mail: rhetorik.mr@gmail.com

Web: www.mr-rhetorik.de

Impressum

MR-Rhetorik
Weitere Informationen zu diesem Unternehmen

