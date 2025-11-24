Sheltersuits:
"Wissen Sie wo Sie heute Nacht schlafen?"
Pastor Gunnar Urbach aus Norderstedt sammelt für Sheltersuits für Obdachlose Menschen
Wenn Sie die Aktion unterstützen möchten senden Sie uns eine Mail an Info@regenta-Verlag.de Wir leiten diese direkt an Pastor Gunnar Urbach weiter.
Neumünster • Veröffentlicht am 24.11.2025
Deutschland
Weitere Videos
Video
Wirtschafts.Gespräch mit Antje Kruse | Concept Programs GmbH
Mitarbeiter in die Verantwortung holen - Projekte erfolgreich abwickeln
Video
Wolfgang Bönisch
GAIN MORE©: Die Erfolgsformel für jede Verhandlung
Video
Wirtschafts.Gespräch