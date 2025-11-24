B2B Wirtschaft

Sheltersuits:
"Wissen Sie wo Sie heute Nacht schlafen?"

Bitte erklären Sie sich damit einverstanden, das wir externe Inhalte von YouTube laden dürfen, um dieses Video abspielen zu können.
Damit können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden.
Weitere Informationen zur Nutzung Ihrer Daten finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google.

Pastor Gunnar Urbach aus Norderstedt sammelt für Sheltersuits für Obdachlose Menschen

Wenn Sie die Aktion unterstützen möchten senden Sie uns eine Mail an Info@regenta-Verlag.de Wir leiten diese direkt an Pastor Gunnar Urbach weiter.

Neumünster • Veröffentlicht am 24.11.2025

