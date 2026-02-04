Kreishandwerkerschaft Mittelholstein:
Nachwuchs für das Elektrohandwerk - Lehrlinge der Innung des Kreises Segeberg freigesprochen
Lehrlinge der Innung für Elektrohandwerke für den Kreis Segeberg freigesprochen
Veröffentlicht am 04.02.2026
Anbieter
Kreishandwerkerschaft Mittelholstein
Firmendetails
Hamburger Str. 24
23795 Bad Segeberg
Landkreis: Kreis Segeberg
Branche: Handwerk
Ansprechpartner
Kein Ansprechpartner hinterlegt
Web: www.handwerk-mittelholstein.de/index.html
Foto oder Logo hinterlegt Ihr Unternehmen? Bild hinzufügen