Veröffentlicht am 30.06.2026

Kreis Pinneberg. Weniger Langzeitarbeitslose und ausländische Arbeitslose, dafür mehr jüngere Menschen sind auf der Jobsuche. Der Ausbildungsmarkt bietet kurzfristig noch gute Möglichkeiten für Ausbildungssuchende und Unternehmen.

Der Sommer hat begonnen, die Temperaturen sind im Juni deutlich gestiegen. Der Arbeitsmarkt bleibt hingegen auch im ersten Sommermonat des Jahres eher unterkühlt. Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist gegenüber dem Vormonat leicht zurückgegangen und liegt unter dem Niveau des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote beträgt unverändert 5,3 Prozent. Der übliche Rückgang fiel in diesem Jahr jedoch moderat aus.

„Der Arbeitsmarkt zeigt sich trotz der verhaltenen wirtschaftlichen Entwicklung weiterhin robust. Die konjunkturellen Impulse bleiben schwach, dennoch bewegt sich der Arbeitsmarkt insgesamt auf einem stabilen Niveau", erklärt Michaela Bagger, Leiterin der Agentur für Arbeit Elmshorn.

Erfreulich entwickelt sich die Langzeitarbeitslosigkeit. Die Zahl der Menschen, die bereits länger als ein Jahr arbeitslos sind, ist zurückgegangen. Im Kreis Pinneberg sind 2.616 Menschen schon länger auf Jobsuche, das sind 130 weniger als vor einem Jahr.

Positiv ist auch die Entwicklung der Arbeitslosigkeit von Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Ihre Zahl ging zum Vorjahresmonat um 322 auf 3.962 Arbeitslose zurück.

Gleichzeitig zeigt sich, dass insbesondere junge Menschen derzeit vor größeren Herausforderungen beim Einstieg in Ausbildung oder Beschäftigung stehen. Mit 1.136 Arbeitslosen liegt ihre Zahl um 107 über dem Vorjahresniveau.

Auf der Stellenseite ergibt sich ein differenziertes Bild. Im Juni meldeten die Unternehmen 466 neue Arbeitsstellen und damit leicht mehr als im Vorjahresmonat. Der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen bleibt jedoch weiterhin unter dem Niveau des Vorjahres. Unter den aktuell 2.031 freien Arbeitsstellen im Kreis Pinneberg sind besonders stark vertreten die Angebote in der Fertigung, in der Verkehrs- und Logistikbranche, im Baugewerbe und im Handel.

Endspurt am Ausbildungsmarkt – Bewerbungstraining in den Sommerferien

Der Ausbildungsmarkt befindet sich auf der Zielgeraden. Auch wenn bereits viele Ausbildungsverträge geschlossen wurden, bestehen weiterhin gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz: Viele Betriebe suchen noch passende Bewerberinnen und Bewerber.

Die Agentur für Arbeit empfiehlt deshalb Ausbildungssuchenden, die verbleibenden Wochen bis zum Ausbildungsbeginn aktiv für Bewerbungen und Praktika zu nutzen. Das BiZ Elmshorn (Berufsinformationszentrum) bietet im Juli an drei Terminen Bewerbungstrainings an. Anmeldungen sind unter https://eveeno.com/bewerbungstraining-sommerferien möglich.

„Wer für dieses Jahr einen Ausbildungsplatz sucht, hat durchaus noch Möglichkeiten. Hilfreich sind hier Flexibilität in den Berufswünschen und regionale Mobilität“, empfiehlt Michaela Bagger.

Gute Chancen bestehen beispielsweise im Einzelhandel (insbesondere Lebensmittel), in handwerklichen Berufen (z.B. Feinwerkmechaniker/in) und im Logistikbereich. Auch in einigen kaufmännischen Berufen werden noch Ausbildungsplätze angeboten.

Bislang meldeten sich 1.301 Ausbildungsplatzsuchende für den Ausbildungsstart 2026 bei der Berufsberatung im Kreis Pinneberg. Von den gemeldeten Bewerbern waren Mitte Juni noch 653 auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz.

Im gleichen Zeitraum haben die Unternehmen 1.374 Ausbildungsstellen gemeldet*. Von den gemeldeten Ausbildungsstellen waren im Juni noch 687 unbesetzt, beziehungsweise die Bewerbungsverfahren noch nicht abgeschlossen.

Die Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit unterstützt Jugendliche und Eltern weiterhin mit persönlichen Beratungsgesprächen, Bewerbungstipps und Vermittlungsangeboten. Es lohnt sich auch außerhalb der Top-10-Ausbildungsplätze (siehe unten) in der Jobsuche der Arbeitsagentur unter www.arbeitsagentur.de regelmäßig nach den aktuellen Angeboten zu schauen.