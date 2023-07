Veröffentlicht am 19.07.2023

Kreis Pinneberg (em) Der Landesverband Schleswig-Holstein des Wirtschaftsrates der CDU e.V. hat auf seiner Mit­gliederversammlung in Altenhof Dr. Christian von Boetticher (Elmshorn) einstimmig in seinem Amt als Landesvorsitzenden für weitere zwei Jahre wiedergewählt.



Als Stellvertreter wurde Jens Broder Knudsen, geschäftsführender Gesellschafter der Satori & Berger GmbH & Co. KG (Kiel), in seinem Amt bestätigt und Prof. Dr. Stefan Liebing, geschäftsführender Gesellschafter der Conjuncta GmbH (Quickborn) neu gewählt.



Einvernehmlich in den Landesvorstand wiedergewählt wurden Magnus von Buchwaldt, Inhaber der WPE Westprüfung Emde GmbH & Co. KG; Dr. Tilman Giesen, Rechtsanwalt und Notar der Kanzlei LAUPRECHT & Partner (Kiel); Reinhardt Hassenstein, Wirtschaftsjournalist und Kommunikationsberater (Altenholz) sowie Dr. John Näthke, Geschäftsführer, VAMED Rehaklinik Damp GmbH (Damp).



Neu in den Vorstand gewählt wurden Diana Pabst, geschäftsführende Gesellschafterin, i & k software GmbH (Büdelsdorf) sowie Lars Osterhoff, Geschäftsführer, RI Partners/ RI Invest GmbH & Cie. KG (Hammoor).