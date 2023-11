Veröffentlicht am 08.11.2023

Elmshorn (em) Am 28. November 2023, um 17:00 Uhr können sich Interessierte mit Expert:innen aus Wissenschaft und KI-Praktikern aus der Wirtschaft austauschen und von ihren Erfahrungen zu lernen. Unternehmer können sich inspirieren lassen, wie sie KI erfolgreich in Ihrem Unternehmen einsetzen können.

Dieses hochkarätige Event wird von Herrn Dirk Schrödter, Minister und Chef der Staatskanzlei des Landes Schleswig-Holstein, zusammen mit unseren Gastgebern Christoph Fülscher (Kanzler und Vorstand) und Prof. Dr. Stefan Wiedmann (Präsident & Vorstand), eröffnet und richtet sich vor allem an KMU-Unternehmen in Norddeutschland, insb. aus Schleswig-Holstein. Herr Schrödter teilt unsere Überzeugung, dass das Thema "Fachkräfte & KI" von entscheidender Bedeutung für die Zukunft unseres Bundeslandes ist.

Außerdem mit dabei:

- Dr. Daryoush Vaziri, Leiter Themeninsel "Digitale Souveränität" im Mittelstand-Digital Zentrum Fokus Mensch

- Dr. David Scheffer, NORDAKADEMIE, Elmshorn

- Robert Schwerin, Kreis Pinneberg, Fachbereichsleiter Bevölkerungsschutz, Zuwanderung und Gesundheit

- Finn Andresen, Consultant knk Gruppe, Kiel

- Prof. Dr. Sabine Maasen, Vorsitzende des NORDAKADEMIE-Stiftungsrats

Das Programm:

Zu Beginn der Veranstaltung werden vier spannende Impulsvorträge und Praxisberichte von Expert:innen aus verschiedenen Fachbereichen zu hören sein:

1. Die Auswirkungen von KI auf Gesellschaft und Wirtschaft

Dr. Daryoush Vaziri (Leiter Themeninsel "Digitale Souveränität" im Mittelstand-Digital Zentrum Fokus Mensch)

2. Der Einsatz von KI im Gesundheitswesen

Dr. David Scheffer (NORDAKADEMIE, Elmshorn) und

Robert Schwerin (Kreis Pinneberg, Fachbereichsleiter Bevölkerungsschutz, Zuwanderung und Gesundheit).

3. Die Anwendung von KI in der Medienbranche

Finn Andresen (Consultant knk Gruppe, Kiel)

4. Die digitalisierte Arbeitswelt gestalten: Die NORDAKADEMIE-Stiftung stellt sich vor

Prof. Dr. Sabine Maasen (Vorsitzende des Stiftungsrats) & Kolleg:innen

Im Anschluss an die Vorträge können Sie in zehn moderierten Diskussionsrunden an Round Tables über die folgenden Themen diskutieren:

- Was wird bereits heute in den Unternehmen mit oder bezüglich KI getan?

- Welche Chancen mit und Ängste gegenüber KI bestehen?

- Welchen KI-Bedarf und welche Herausforderungen bei der Einführung von KI gibt es?

- Welche Wünsche gibt es an die Wirtschaftspolitik Schleswig-Holsteins?

Zum Abschluss können sich die Teilnehmer in ungezwungener Atmosphäre weiter auszutauschen und neue Kontakte knüpfen.

Hier können sich Interessierte anmelden: https://www.nordakademie.de/news-media/events/fachkraefte-ki/

