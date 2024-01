Veröffentlicht am 12.01.2024

Quickborn (em) Die Quickborn-App steht endlich in den Startlöchern! Bereits in wenigen Wochen wird die umfangreiche Service-App kostenlos zum Download bereitstehen. Clara Henn vom Innenstadtmanagement: „Die App ist eine tolle Möglichkeit, um alle innerstädtischen Geschäfte und Dienstleister an einem Ort übersichtlich und digital zu präsentieren. Doch dazu benötigen wir ihre Hilfe!“

Innenstadtmanagement besucht Gewerbetreibende in der Innenstadt: In den kommenden Wochen schauen Hugo Polauke und Clara Henn vom Innenstadtmanagement bei den Unternehmen vorbei, um alle Informationen zur App weiterzugeben und aufzuzeigen, wie sie genutzt werden kann. Wenn schon eher Informationen zur Teilnahme an der neuen App benötigt werden, können Interessierte sich auch gerne direkt per E-Mail an das Innenstadtmanagement wenden. Innenstadtmanagement@bewegte-stadt-quickborn.de