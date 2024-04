Veröffentlicht am 03.04.2024

Kreis Pinneberg (em) Wie steht es an der Westküste Schleswig-Holsteins um die Perspektiven der Infrastruktur zur Energieeinleitung? Darüber soll auf dem 5. Infrastrukturforum Energieküste am 23. Mai 2024 von 10 bis 14 Uhr im Kreishaus Heide informiert und diskutiert werden. Anmeldungen für die kostenlose Veranstaltung des Landesministeriums für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur sind bereits möglich.

Die halbjährliche Fachveranstaltung mit Vorträgen, Workshops und Podiumsdiskussion soll dazu beitragen, die Energiewende mit einer bestmöglichen Gestaltung voranzubringen. Sie ging im März 2022 an den Start und richtet sich an Vertreter der Energie- und Wasserstoffwirtschaft, der Energieforschung, der regionalen Wirtschaft, der kommunalen Politik und Verwaltung sowie an Anwohner von Energieleitungsinfrastruktur und allgemein an interessierte Bürger.

Wer teilnehmen möchte, kann sich schon jetzt hier anmelden Link

Die Einladung mit dem vollständigen Programm erhalten die Angemeldeten im April.

Beim 4. Infrastrukturforum Energieküste im Fraunhofer Institut für Siliziumtechnologie (ISIT) in Itzehoe ging es in einem der Vorträge um Übertragungsnetzleitungen für grünen Strom und um Wasserstoffleitungen. Foto: Energieküste