Veröffentlicht am 07.03.2024

Pinneberg (em) „Diesmal kamen zu unserer Veranstaltung sogar junge Soloselbstständige, die schon zehn und mehr Jahre am Markt sind. Das war natürlich eine super Bereicherung für den Austausch unter den Teilnehmern“, freut sich Josef Juncker, WEP Projektmanager Existenzgründung.

Das Treffen, das am 27. Februar in der Pinneberger Drostei zum zweiten Mal stattfand, war mit 30 Teilnehmern – darunter auch einige, die bereits zum zweiten Mal dabei waren – noch stärker frequentiert als die erste Veranstaltung.

Themen von Förderprojekt „Kompass“ bis Social Media

Juncker stellte zum Auftakt das Projekt „Kompass“ vor, dass viel Begeisterung auslöste. Dabei handelt es sich um eine vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales geförderte und von der Europäischen Union kofinanzierte Förderung, die Soloselbstständige für ihre Weiterbildung in Anspruch nehmen können. Maximal 90% der Weiterbildungskosten und insgesamt bis zu 4.500 Euro werden für Qualifizierungen gefördert. Dazu stellte Juncker zwei Beispiele aus der Praxis vor: von einem Zimmerermeister, der sich im Lehmbau qualifizierte, und einem Musiker und Musikproduzenten, der sich in der Optimierung von Aufnahmetechnik weiterbildete. Zweites Thema, über das Juncker berichtete, war das Gründungszentrum. Was ist das genau, warum wird es gebraucht und wo soll es gebaut werden? Diese Fragen waren von besonderem Interesse.

Über das Thema Social Media referierte Gründerin Catharina Hoops, Kommunikationsdesignerin und Inhaberin einer Social Media Agentur. Von ihr erfuhren die Teilnehmer, wie wichtig es ist, die Kanäle der Sozialen Medien zu bespielen, wie sich das kostengünstig machen lässt und wie man die fünf größten Hürden überwindet.

Länger vorgestellt und intensiver ausgetauscht als geplant

Einen großen Raum, der sogar die dafür vorgesehene Veranstaltungszeit deutlich sprengte, nahmen die Vorstellungsrunde der Teilnehmer und der Austausch miteinander ein. „Alle Teilnehmer waren von dem Treffen sehr angetan und haben vielfach nach einem weiteren Termin gefragt“, berichtet Juncker. Dieser sei tatsächlich schon geplant für den 24. Juni um 16 Uhr, wiederum in der Drostei.