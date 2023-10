Veröffentlicht am 10.10.2023

Kreis Pinneberg (em) Die Sektion Pinneberg des Wirtschaftsrates der CDU e.V. hat auf ihrer Mitgliederversammlung in Wedel Jens Sander, Geschäftsführender Gesellschafter E. Sander GmbH (Tornesch), einstimmig in seinem Amt als Sektionssprecher bestätigt.

„Ich bin Mitglied im Wirtschaftsrat, weil die Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft, wie sie von Ludwig Erhard mal erdacht wurden, heute zunehmend aus dem Fokus geraten. Der freien, verantwortlichen Entwicklung der Wirtschaft werden zu viele Stolpersteine von der Politik in den Weg gestellt. Das zu verbessern, spornt mich an und ist notwendiger denn je“, so Sander zu seiner Wiederwahl.

In den Vorstand einstimmig wiedergewählt wurden Dr. Christian von Boetticher, Landesminister a.D (Elmshorn), Prof. Dr.-Ing. Heinz Dressel (Rellingen) und Peter Preuß, Geschäftsführender Gesellschafter PREUSS MESSE Baugesellschaft mbH (Holm).

Neu in den Vorstand gewählt wurde Gabriele Krüger (Wedel).