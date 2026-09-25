Veröffentlicht am 25.09.2026

Kreis Pinneberg. Viele Gründungsinteressierte und Selbstständige stehen vor Problemen, wenn es um die Zusammenarbeit mit dem Finanzamt bei der Existenzgründung geht. Eine effiziente, frist- und termingerechte Zusammenarbeit mit dem Finanzamt ist allerdings eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Selbstständigkeit.

In dieser kompakten, kostenlosen und digitalen Informationsveranstaltung der WEP erhalten Interessierte wichtige Hinweise und Informationen zu den Themen: Steuerliche Ersterfassung, Anmeldung im Elster-Portal, Termine und Fristen sowie abschließend das kleine 1x1 für Soloselbstständige.

Datum: 08.10.2026 Uhrzeit: 10:00 - 11:30 Uhr Alle Gründungsinteressierten und Jungunternehmer*innen aus dem Kreis Pinneberg können teilnehmen.

Zur Teilnahme werden benötigt: PC oder Notebook mit stabilem Internetzugang, Kamera und Mikrofon. Diese sollten während der Veranstaltung eingeschaltet bleiben. Bei Fragen zur Veranstaltung wenden Sie sich gerne an gruenden@wep.de.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Den Zugangslink zur Teilnahme erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung per Mail. Anmeldung