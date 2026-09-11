Veröffentlicht am 11.09.2026

Am 26. September 2026 veranstalten die Wirtschaftsjunioren Unterelbe und Segeberg im Nettwerk Elmshorn (Heinrich-Hertz-Straße 26) von 10 bis 15 Uhr den „WJ-Nachfolgetag 2026". Die kostenlose Veranstaltung richtet sich an Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihren Betrieb übergeben möchten, an Interessierte, die eine Übernahme erwägen, sowie an potenzielle Gründerinnen und Gründer, für die eine bestehende Firma eine Alternative zur Neugründung darstellen könnte. Unterstützt wird der Tag von der IHK zu Kiel und der IHK zu Lübeck.

Inhaltlich bietet der Nachfolgetag Orientierung zu folgenden Punkten:

Wie ein Unternehmen übergabefähig gemacht wird und wie sich ein Unternehmenswert ermitteln lässt

Welche steuerlichen Weichenstellungen frühzeitig vor einer Übergabe getroffen werden müssen

Wie sich eine Unternehmensübernahme finanzieren lässt, auch ohne großes Eigenkapital, sowie mögliche Fördermittel

Wie Übernehmende und Übergebende die persönlichen Herausforderungen des Nachfolgeprozesses bewältigen können

Für die fachlichen Beiträge konnten mehrere Experten gewonnen werden:

Max Späte (MSA – Maximilian Späte Advisory) zum Thema Übergabefähigkeit von Unternehmen

Tina-Marie Marek (EVOTAX Hinrichs & Marek) zu steuerlichen Fragen der Unternehmensnachfolge

Philippe Nozomu Kaleveld (HypoVereinsbank) zur Finanzierung von Übernahmen

Alexander Bräuß (Lyte Advisory) zur persönlichen Entscheidungsfindung im Nachfolgeprozess

Zwischen den Fachvorträgen berichten Menschen, die selbst bereits ein Unternehmen übernommen haben, von ihren Erfahrungen. Die Veranstalter legen Wert darauf, dass ausreichend Zeit für Fragen und persönliche Gespräche bleibt; mittags ist ein kleiner Imbiss vorgesehen.

Besonderen Wert legen die Organisatoren auf Vertraulichkeit: Eine Teilnehmerliste wird nicht veröffentlicht, Fotos entstehen nur mit Zustimmung der Abgebildeten, und auch bei der Anmeldung vor Ort muss niemand offenlegen, ob eine Übergabe oder Übernahme geplant ist. Produkt- und Vertriebspräsentationen der beteiligten Partner sind ausdrücklich nicht vorgesehen.

Anmeldungen sind bis zum 25. September 2026 über die Website der Wirtschaftsjunioren Unterelbe möglich. Wer nur vormittags oder nachmittags teilnehmen kann, kann dies bei der Anmeldung angeben.

https://www.vereinonline.org/WJD_Unterelbe/?veranstaltunganmelden=99078