Veröffentlicht am 25.10.2024

Quickborn (em) Die Stadt Quickborn lädt alle Quickborner Unternehmen ein, am 8. November 2024 in der Zeit von 9 bis 11 Uhr am zweiten Unternehmensfrühstück im Veranstaltungszentrum der Stadtwerke Quickborn teilzunehmen. Das Thema der Veranstaltung am Freitagvormittag lautet „Talente gewinnen, Erfahrungen nutzen: Potenziale von U20 bis Ü50 fördern.“

Viele Quickborner Unternehmen brauchen Unterstützung bei der Akquise von Auszubildenden, Arbeits- und Fachkräften. Das hat die im März durchgeführte Unternehmensbefragung der Wirtschaftsförderung Quickborn ergeben. Rund Dreiviertel der befragten Unternehmen gaben an, dass sie bei dieser Herausforderung Hilfe benötigen.

„Wir haben drei spannende Persönlichkeiten gewinnen können, die uns Impulse, neue Ideen und ihre Erfahrung weitergeben werden“, erklärt Linda Vogt-Gröncke, Wirtschaftsförderin der Stadt Quickborn, die gemeinsam mit dem Bürgermeister Thomas Beckmann zu dem Frühstück einlädt. „Ich verspreche mir viele neue Erkenntnisse und einen interessanten Austausch für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer.“

Im ersten Vortrag geht es um die Möglichkeiten der Azubi-Gewinnung. Noreen Hermer und Burkard Stratmann von der Verwaltung des Kreises Pinneberg stellen das „Praktikum Westküste“ vor. Anschließend richtet Ute von Strünk von Strünk Consulting den Fokus auf die Generation 50+ mit Erkenntnissen zur Zukunftssicherung durch Fachkräfte-Bindung. Bei Kaffee und Brötchen geht es danach weiter – mit Fragen, Diskussionen, Austausch und Netzwerken.

Interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer werden gebeten, sich per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@quickborn.de für die kostenfreie Veranstaltung anzumelden. Das Veranstaltungszentrum der Stadtwerke Quickborn GmbH befindet sich auf dem Betriebshof der Stadtwerke in der Pinneberger Straße 2 in Quickborn.

Foto: Quickborns Wirtschaftsförderin Linda Vogt-Gröncke