09.11.2016 | 09:00 Uhr | MW Media Workshop Hamburg | Hermannstraße 16, 20095 Hamburg



MW Media Workshop Hamburg (em) Produkte und Dienstleistungen in Erklärfilmen visualisieren



Die Schwelle für den Einsatz von bewegten Bildern sinkt. Apps und nutzerfreundliche Programme erlauben es, hochwertige Videos selbst zu produzieren. Vor allem im Bereich der Whiteboard-Animationen und Erklärvideos gibt es Lösungen, die die Produktion am eigenen Schreibtisch möglich machen. Der Media Workshop "Erklärvideos selbst erstellen" am 9. November 2016 in Hamburg gibt Ihnen anhand von praktischen Beispielen einen Überblick über klassische Erklärfilme. Sie lernen, wie Sie komplexe Themen, Produkte oder Dienstleistungen mit Hilfe von kurzen Erklärvideos vereinfacht darstellen können. Sie kennen die grundlegenden Funktionsweisen der Softwarelösungen VideoScribe und Moovly.Referent für den eintätigen Workshop ist Thomas Wagensonner, er ist Berater, Konzeptentwickler und Projektmanager für Bewegtbildkommunikation in Hamburg.



Alle weiteren Informationen zum Inhalt, dem Referenten, dem Veranstaltungsort inkl. Uhrzeiten finden Sie hier: www.media-workshop.de/seminare/2422





Veröffentlicht am: 17.06.2016