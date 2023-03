... mit Sicherheit die richtige Verbindung!

Neumünster (os/lr) Durch das besondere Know-how seiner 13 Mitarbeiter, einem umfassenden Beraterkonzept und der besonderen Stellung als bundesweiter Großhändler der NEC-Telefonsysteme, hat Dirk Mehrens sein 1998 gegründetes Unternehmen zu einem der Marktführer im Bereich Beratung, Planung, Montage und Inbetriebnahme von Telekommunikationssystemen gemacht.



„Für uns ist es wichtig, dem Kunden nicht nur ein Telefonsystem zu verkaufen, sondern zusätzlich, durch unsere Beratung und unser fachkundiges Wissen auf einem sich immer schneller verändernden Telekommunikationsmarkt, sicherzustellen, dass die Effizienz des Unternehmens gesteigert wird,“ betont Dirk Mehrens. „Dabei legen wir ein großes Augenmerk darauf, dass die Infrastruktur von heute auch morgen noch Leistungsfähigkeit und Kostenersparnis garantiert.“ Aus Sicht von Rohwer & Mehrens ist Unternehmenserfolg heute ein Ergebnis von zeitgerechter Kommunikation. Somit ist es für Dirk Mehrens und seinem Team eine zwingende Notwendigkeit, neue Tendenzen und Veränderungen auf dem Telekommunikationsmarkt zu erkennen und das Know-how an seine Kunden weiterzugeben. „Das ist ein wichtiger Grundstein dafür, die neuen Technologien auf dem Telekommunikationsmarkt zu beherrschen und effizient und wirtschaftlich im Unternehmen einzusetzen,“ erklärt Mehrens. Zahlreiche zufriedene Kunden in Neumünster, aber auch in ganz Deutschland geben dem agilen Firmenchef Recht. Angefangen von der kleinen Anwaltskanzlei mit fünf Anschlüssen bis hin zu Gemeinde- und Stadtverwaltungen mit bis zu 500 Kommunikationsteilnehmern – Rohwer & Mehrens stellt sicher, dass kein Anruf verloren geht. Zudem überzeugt die firmeneigene Sparte Meronec Distribution seit 2006 als Großhändler für NEC-Telefonsysteme, mit absoluter Lieferzuverlässigkeit, Top-Reaktionsgeschwindigkeit und hoher Flexibilität bei unkomplizierter Ausführung.

Veröffentlicht am: 17.09.2012