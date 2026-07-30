Veröffentlicht am 30.07.2026

SÜLFELD/ITZSTEDT. Die ländlichen Räume sollen gezielt gestärkt werden – dort, wo es innerhalb der Gemeinschaft besonders gebraucht wird. Dieses Ziel verfolgt die Ortskernentwicklung und wird dabei auch von Bund und Land unterstützt. Staatssekretär für ländliche Räume, Otto Carstens reiste heute (28.07.2026) in den Kreis Segeberg, um gleich zwei Förderbescheide in Höhe von je 600.000 Euro an die Gemeinden Itzstedt und Sülfeld zu übergeben.

Die Förderung stammt aus Mitteln aus der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK), die gemeinsam vom Bund und vom Land finanziert wurden. Bewilligungsbehörde ist das Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung (LLnL).

Die Gemeinde Sülfeld plant den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit Multifunktionsraum. Das alte Feuerwehrhaus wird abgerissen, da es nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3.503.014,31 Euro. 600.000 Euro davon werden aus GAK-Mitteln bezuschusst, 50.000 Euro kommen vom Kreis Segeberg. Der Rest wird aus Eigenmitteln der Gemeinde bezahlt. Das neue Feuerwehrgerätehaus soll auch für Vereine und Organisationen als Treffpunkt dienen, die Räume können kostenfrei genutzt werden. Auch für den Zivil- und Katastrophenschutz wird ausgebaut.

In der Gemeinde Itzstedt wird gemeinsam mit den Gemeinden Nahe und Sülfeld der Bau eines Ärztehauses geplant. Die ärztliche Versorgung soll somit durch eine hausärztliche Praxis und einer Zahnarztpraxis abgesichert werden. Insgesamt soll das Ärztehaus 3.600.000 Euro kosten. Davon werden aus GAK-Mitteln 600.000 Euro bezuschusst. Den Rest finanziert die Gemeinde aus eigenen Mitteln.

„Mit den Fördermitteln können wir ganz gezielt vor Ort Projekte unterstützen, die den Gemeinden helfen und somit die ländlichen Räume zukunftsfähig machen. Ich freue mich ganz besonders darüber, dass wir hier auch sehen, wie eng die Gemeinden zusammenarbeiten und sich für eine gemeinsame Zukunft in der Region einsetzen.“ betont Staatssekretär für die ländlichen Räume, Otto Carstens.

Die Zuwendungen erfolgen im Rahmen der Förderung von Ortskern- und Infrastrukturmaßnahmen zur Stärkung ländlicher Räume. Ziel ist es, zentrale Einrichtungen zu sichern, die Nahversorgung und sozialen Zusammenhalt zu stärken sowie die touristische und wirtschaftliche Attraktivität der Gemeinden zu erhöhen.