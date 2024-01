Veröffentlicht am 26.01.2024

Kaltenkirchen (em) Zum Thema „Generation 55+ - ein Gewinn für Ihr Unternehmen?“ informierten sich rund 60 Teilnehmende aus Mittelstand, Industrie, Politik und Wirtschaftsförderung am Donnerstagvormittag (25.01.2024) beim 12. Kaltenkirchener Unternehmerforum.

Zu dem Unternehmerforum hatten der neue Kaltenkirchener Bürgermeister Stefan Bohlen und die Wirtschaftsförderung der Stadt, dieses Mal gemeinsam mit dem Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur Kaltenkirchen (AGS), in das Bürgerhaus eingeladen.

Nach der Begrüßung und Einleitung in die Thematik gab es zunächst zwei Impulsvorträge,

Familienfreundliche Personalpolitik mit dem Fokus auf ältere Mitarbeitende

(Referentin: Stefanie Lötzer – Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt) und Weiterbildungsqualifizierung – auch für ältere Mitarbeitende

(Referent: Michael Thies – Arbeitgeberservice),

mit der Möglichkeit zur Vertiefung der Thematik, zum allgemeinen Austausch und zum Netzwerken bei einem 2. Frühstück.

"Beim jüngsten Unternehmerforum in Kaltenkirchen konnte ich nicht nur zahlreiche neue Kontakte knüpfen, sondern auch wertvolle Einblicke in die Vielfalt der hiesigen Unternehmen gewinnen.

Das Kernstück dieser Veranstaltungen liegt im wechselseitigen Lernen und im intensiven Austausch untereinander - ein essenzieller Aspekt, den wir in den Kaltenkirchener Unternehmerforen besonders schätzen. Unserer kommunalen Wirtschaftsförderung bin ich sehr dankbar für die Netzwerktreffen, die vor Ort die Kooperation und Zusammenarbeit zwischen den in Kaltenkirchen ansässigen Unternehmen beflügeln und so auch Synergieeffekte nutzbar machen sollen.", so Bürgermeister Stefan Bohlen unmittelbar nach seinem ersten Unternehmerforum.

Foto: Bürgermeister Stefan Bohlen überreichte in seiner Begrüßung ein Willkommensgeschenk an Meike Müller und Annette Savinsky, die erst kürzlich ihr Unternehmen „DAYMAKER – die Alltagshelfer“ in Kaltenkirchen gegründet und zum ersten Mal am Kaltenkirchener Unternehmerforum teilgenommen haben.