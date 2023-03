Norderstedt/Hamburg (jj/sw) Das TÜV NORD Schulungszentrum ist seit mehr als 20 Jahren bundesweit einer der führenden Bildungsträger. Über 110 hochqualifizierte Fachkräfte bieten außerbetriebliche Umschulungen, Weiterbildungen und Qualifizierungen an, die stets dem neuesten Stand der Technik entsprechen und optimal auf eine Beschäftigung in den Wachstumsbranchen der Zukunft vorbereiten.



Neben zahlreichen technischen, logistischen und transportbezogenen Kursen bietet TÜV NORD mit dem Trainingszentrum für Sanitätsdienste und Notfallrettung auch medizinische Aus-, Fort- und Weiterbildungen an.



Inhouse-Schulungen

Für die meisten Unternehmer ist es unmöglich, eigene Arbeitnehmer für externe Schulungen freizustellen. Der Arbeitsausfall muss selbstverständlich so knapp wie möglich gehalten werden. Aus diesem Grund bietet das TÜV NORD Schulungszentrum Inhouse-Schulungen an. Claus Frankenstein, Geschäftsführer des Schulungszentrums erklärt: „Für Unternehmer ist die Fortbildung ihrer Mitarbeiter unerlässlich. Nur wirklich gut geschulte Mitarbeiter können auch wirklich gute Arbeit leisten. Deshalb bieten wir maßgeschneiderte Schulungen auch in den Räumlichkeiten des Unternehmens an.“



Zahlreiche Bildungsmöglichkeiten

Besonders im Bereich der Gesundheits- und Medizinberufe sind Neuerungen keine Seltenheit. In den Kursen des TÜV NORD Schulungszentrums geht es neben dem Erlernen neuer Themeninhalte auch um die Kräftigung bestehenden Fachwissens. „Auffrischungen sind wichtig. Kein Mitarbeiter wendet an jedem Arbeitstag alle Fertigkeiten an, die er oder sie während der Ausbildung gelernt hat“, weiß Claus Frankenstein. Eine der zahlreichen Fortbildungsmaßnahmen ist der Kurs „Medical English“. Dieser Kurs richtet sich an „Medical Doctors“, „Medical Students“ sowie „Paramedics“. Gute Basis-Englischkenntnisse sind „necessary“. Inhalte des Kurses sind unter anderem „body functions“ und „symptoms“, damit die Versorgung von Patienten nicht an sprachlichen Barrieren scheitert.



Betrieblicher Ersthelfer gesucht?

Nicht jedes Unternehmen, obwohl dazu verpflichtet, hat einen Betrieblichen Ersthelfer in der Belegschaft. Dabei liegen – neben der Umgehung der Geldstrafe bei Nichteinhaltung – die Vorteile auf der Hand. Ausbildungsinhalte sind zum Beispiel Notfallmanagement, Umgang mit Verbrennungen, Verätzungen und Knochenfrakturen sowie Aufarbeitung von betrieblichen Gegebenheiten und unternehmensspezifischen Gefahren. Zu beachten ist auch, dass Betriebliche Ersthelfer gesetzlich verpflichtet sind, spätestens nach zwei Jahren ihr Wissen aufzufrischen, damit sie weiterhin als Betrieblicher Ersthelfer fungieren können.



Desinifzieren, bitte!

Eine weitere Fortbildung im Rahmen des Trainingszentrums für Sanitätsdienste und Notfallrettung ist die Schulung zum „Geprüften Desinfektor (m/w)“. Diese richtet sich an alle Personen, die beruflich mit Desinfektionsmitteln zu tun haben wie z. B. Mitarbeiter aus dem Rettungsdienst, medizinisches Personal, Laboranten, Hygieneassistenten, Schädlingsbekämpfer, Entwesungsanstalten sowie Beerdigungsinstitute. Ausbildungsinhalte sind Grundlagen der allgemeinen Mikrobiologie einschließlich Virologie, Parasitologie, Bakteriologie, Desinfektion und Sterilisation.



Informationen zu allen Bildungsangeboten und maßgeschneiderten Schulungen erhalten Unternehmen beim TÜV NORD Schulungszentrum telefonisch unter 040 - 78 08 14-0.

Veröffentlicht am: 10.01.2013