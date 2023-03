Veranstaltungshighlights der Extraklasse

Plön (em/jw) Veranstaltungen brauchen ein Motto! Nur eine Bratwurstbude, ein Bierwagen und eine Hüpfburg machen noch kein Firmenevent aus und locken die Mitarbeiter nur zum Essen an. Kein Wunder, dass die Gäste sich langweilen und wieder gehen.



Es kommt keine Stimmung auf, weil der DJ aus den eigenen Reihen kommt, die Lagerhalle nur lieblos frei geräumt wurde und frei von Deko ist – die Gäste fühlen sich nicht wohl und werden ständig an die Arbeit erinnert. Lothar Genz, Geschäftsführer der S.O.F.A. GmbH, empfiehlt: „Stellen Sie Ihre Veranstaltung unter ein Motto! Wie wäre es mit einem Firmensommerfest als Westerngaudi mit Goldwaschen und Bullenreiten? Oder wieso präsentieren Sie nicht Ihr neues Produkt, eingerahmt von der passenden Deko?“ Das ist nur ein kleiner Teil, dessen, was die S.O.F.A. GmbH für Firmenevents leisten kann. Das S.O.F.A. Animationsteam lebt Veranstaltungen.



Das Planungsteam sucht das passende Motto, organisiert die Ausstattung und liefert das Equipment. „Wir liefern aus unserer umfangreichen Dekoabteilung alles für eine gelungende Mottoparty. In unserem Fundus von über 500 Spiel,- Sport und Fungeräten findet sich für jede Veranstaltung das richtige Gerät“, so Lothar Genz weiter.



Alles aus einer Hand

Wer direkt beim Veranstaltungsdienstleiter bestellt, braucht keine Agentur. Vom Catering über die Künstlerauswahl, vom Beleuchtungskonzept und Technik bis zur Attraktion für Groß und Klein ist jedes Unternehmen bei der S.O.F.A. GmbH bestens aufgehoben. Aber auch ungewöhnliche Ideen werden vom kreativen Mitarbeiterteam professionell und erfolgreich umgesetzt. Zu den Highlights gehören die innovativen Winterlandschaften. „Biathlonstrecken auf Langlaufrollern mit Lasergewehren, Curlingbahnen und Schneeballschlachten können ohne Mehrkosten auch im Sommer umgesetzt werden“, so der Geschäftsführer abschließend.

Veröffentlicht am: 18.11.2013