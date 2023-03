Workshop: Zeit & Geld durch mehr Ordnung

28.09.2015 | 18:00 Uhr | Finders Haus | An der Untertrave 96, 23522 Lübeck



Finders Haus (em) Kleben bei Ihnen überall Notizzettel?

Sieht Ihr Büro irgendwie immer unordentlich aus?

Legen Ihre Mitarbeiter Ihnen alles mitten auf den Tisch?



Dann finden Sie heraus, welcher Ordnungstyp Sie sind. Erkennen Sie Arbeitserleichterungen und sammeln Sie viele praktische Tipps, in diesem 3 stündigen Workshop rund um Ihre Büroorganisation.



Ihre Investition für mehr Struktur im Büro: 79,-€ inkl. MWSt

Teilnahme nur gegen Voranmeldung



Oder überspringen Sie den Workshop und gehen Sie gleich an die Umsetzung bei Ihnen vor Ort: bit.ly/vioeasy





Veröffentlicht am: 03.09.2015