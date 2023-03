CRM Event: bm Netzwerkfrühstück

04.02.2016 | 09:30 Uhr | Bettina Kahlau BAO-Center | Große Elbstraße 49, 22767 Hamburg



[BK] Bettina Kahlau BAO-Center (em) Thema des Monats:

"Können wir nicht nicht kommunizieren?"

Alles was wir tun oder auch nicht tun wird von unseren Kunden und potentiellen Kunden, aber auch Geschäftspartnern und Einflussnehmern unseres Geschäftsumfeldes wahrgenommen. Wie können wir aus der Vielzahl an Möglichkeiten unseren Markenauftritt und unsere Wirkung authentisch und damit die Geschäftsanbahnung erfolgreicher gestalten.

Ein Erfahrungsbericht von Bettina Kahlau zur Markenbildung und zum Reputationsaufbau als Sparringspartner, Zukunftsrealisierer und Strategische Vertraute für Unternehmenslenker und Führungskräfte. In diesem Erfahrungsbericht wird Frau Kahlau zeigen, wie der business manager bei der Erreichung ihrer Ziele eingesetzt werden kann. Externe Anmeldung: http://www.bm-od.com/crm-events





Veröffentlicht am: 15.01.2016