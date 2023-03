Alles aus einer Hand

Hamburg (th/mhp) Die Zeit der Weihnachtsfeiern und Neujahresempfänge ist vorüber. Veranstaltungen dieser Art können Spaß machen, sind aber oftmals für die Veranstalter mit einem immensen Aufwand verbunden. Fakt ist: Eine Veranstaltung mit Klasse gelingt nur mit dem richtigen Maß an Organisation und Erfahrung.



Interessen und Geschmäcker sind verschieden, jeden Geschmack genau zu treffen ist beinahe unmöglich. Genau diese Bedingungen machen die Planung eines Events gerade für auf diesem Gebiet unerfahrene Mitarbeiter zur Qual. Solche Aufgaben können oft demotivierend und überfordernd wirken. Die S.O.F.A. GmbH mit Sitz in Hamburg bietet hier die Lösung – den rundum Service für Events. Er umfasst die Wahl der richtigen Location, die Organisation der Veranstaltung und die Versorgung durch ein leckeres Catering. Das Team der S.O.F.A. GmbH verspricht eine rundrum sorgenfreie Abwicklung. „Durch die mittlerweile jahrzehntelange Erfahrung auf diesem Gebiet stehen wir unseren Kunden als kompetenter und seriöser Partner zur Seite“, so Lothar Genz, Geschäftsführer der S.O.F.A. GmbH.



Besondere Ausstattung

Die S.O.F.A. GmbH verfügt nicht nur über ein großes Maß an Kompetenz und Wissen, sondern auch über das nötige Equipment, um eine erfolgreiche Veranstaltung durchzuführen. „Durch die vielen Jahre, die wir schon im Eventbereich tätig sind, steht uns eine große Auswahl an Veranstaltungstechnik zur Verfügung. Unser Equipment erfreut sich so großer Beliebtheit, dass sich der Geräteverleih bei uns mittlerweile zu einem eigenen Geschäftszweig etabliert hat. Natürlich beraten wir Sie auch gerne bei der Planung Ihres Events“, erklärt Christina Moldt, Zweigstellenleiterin in Hamburg.

Veröffentlicht am: 03.02.2016