Hamburg (em) Noch immer verzeichnet Facebook exorbitante Wachstumsraten - nicht nur durch das junge Publikum, sondern auch durch die Generation 40-plus. Für Selbstständige und ihre Unternehmungen bietet Facebook eine weitere Möglichkeit, über die Fan-Page aktuelle Informationen zu verbreiten und spezielle Angebote zu bewerben.



Sie können Präsenz zeigen, sowie Kontakte mit Interessenten und Kunden aufbauen und pflegen. In dieser Facebook-Werkstatt leiten wir Sie schrittweise an - von der Anmeldung mit Profileinstellungen bis zur Planung der ersten Beiträge. Das spart Zeit, Nerven und führt von Anfang an zur erfolgreichen Umsetzung des Projekts „Facebook-Seite“.



www.claudiakirsch.de/seminar/so-gestalten-sie-den-facebook-auftritt-ihres-unternehmens/



Weitere Informationen, auch über finanzielle Zuschüsse, erhalten Sie unter: Tel.: 040-390 97 42.



28.08.2016 | 10:30 Uhr | Unternehmensberatung Claudia Kirsch

Ehrenbergstraße 59, 22767 Hamburg





Veröffentlicht am: 02.05.2016