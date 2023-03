Stimmige Gesamtkonzepte, die keine Wünsche offen lassen!

Hamburg (tk/kv) Mit einem Komplettservice für Veranstaltungen jeder Art steht das erfahrene Eventteam der S.O.F.A GmbH seinen Kunden als kompetenter und seriöser Partner zur Seite. Für Firmenveranstaltungen, Feiern im kleinen Rahmen, Teambuildingmaßnahmen, Incentives oder große Firmenfamilienfeste unter einem Motto erarbeitet das S.O.F.A. Team ein passendes Konzept in enger Abstimmung mit dem Kunden.



„Wir sorgen dafür, dass Ihre Veranstaltung zum Erfolg wird. Mit unserer großen Auswahl an erstklassigem Unterhaltungsequipment ist für jeden Anlass das Richtige dabei“, verspricht Christina Moldt, Zweigstellenleiterin in Hamburg.



„Um die Veranstaltung so zu gestalten, wie sie gewünscht wird, besprechen wir ganz detailliert Vorstellungen und Budget des Kunden, machen Vorschläge und übernehmen so die ganze Planungslast, damit unser Kunde sich weiter um sein Tagesgeschäft kümmern kann“, erklärt Christina Moldt.



Besondere Ausstattung Auch besteht die Möglichkeit, sich Equipment bei der S.O.F.A. GmbH zu leihen und sie so in eigene Veranstaltungen einzubinden. „Durch die vielen Jahre, die wir schon im Eventbereich tätig sind, steht uns eine große Auswahl an Veranstaltungstechnik zur Verfügung. Unser Equipment erfreut sich so großer Beliebtheit, dass sich der Geräteverleih bei uns mittlerweile zu einem eigenen Geschäftszweig entwickelt hat.



Viele neue Geräte stehen ab sofort in unserem Lager in Hamburg zur Abholung bereit. Natürlich kann auch der bekannte Service des Bringens und Betreuens genutzt werden“, ergänzt Christina Moldt abschließend.

Veröffentlicht am: 04.07.2016