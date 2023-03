Neue Besen kehren gut

Neumünster (sh/lm) Sven Kozlowski ist der Neue/Alte bei der Bockoldt KG. Mit 28 Jahren begann er sich, in Lübeck, in der Bockholdt KG nach oben zu arbeiten. Und ist jetzt seit zehn Jahren für das Unternehmen tätig. „Ich habe jede Aufstiegschance genutzt, die das Unternehmen bietet“, so Sven Kozlowski. Vor fünf Jahren dann zahlten sich die Anstrengungen aus und er wurde Niederlassungsleiter in Neumünster und nun weitere fünf Jahre später kam die Niederlassung Rendsburg/Osterrönfeld dazu.



Für wen Bockholdt noch kein Begriff ist, was bieten Sie an und was sollten Unternehmer über die Firma wissen?

Unternehmer sollten über uns wissen, dass die Firma bereits über Generationen existiert und wir uns auf die Reinigung im Norden spezialisiert haben. So sind wir mittlerweile mit über 6.000 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in Schleswig-Holstein. Dazu kommt noch, dass wir mit unserem dichten Niederlassungsnetz geradezu einzigartig in unserer Branche sind.



Unser Angebot geht mittlerweile auch weit über den Bereich der Gebäude-/Unterhaltsreinigung hinaus. Das ist nicht mehr einfach nur den Schreibtisch abwischen und durchsaugen, wir sind in der Industriereinigung, in Lebensmittelbetrieben tätig, wo es auch um hohe Verantwortung geht. Oder auch in Höhen, wo wir speziell geschulte Höhenkletterer haben, wo keine Fassade zu hoch oder kein Glas zu glatt ist. Wir gehen auch auf Windkraftanlagen, denn all das gehört auch mit zur Gebäudereinigung.



Wer sind Ihre Kunden und wen möchten sie gerne dazu gewinnen?

Unser Kundenspektrum reicht von klein bis groß, wir möchten natürlich weiter in allen Bereichen neue Kunden gewinnen. Wobei wir versuchen, uns mit Schwerpunkt auf den Bereich Mittelstand zu speziallisieren, den wir vorrangig ansprechen möchten und in dem wir uns auch zu Hause fühlen.



Was ist Ihre Vision?

Meine Vision für diesen Standort ist unter anderem natürlich, dass wir nachhaltig wachsen. Dass ich auf lange Sicht meine Ziele erreiche und damit den Ausbau Rendsburg und Neumünster vorantreibe. Was aber am wichtigsten ist: Das Image der Branche wieder ins rechte Licht zu rücken. Reinigung ist eben nicht nur Schreibtisch abwischen, sondern anspruchsvoll.



Wir haben qualifizierte Mitarbeiter die einen Tariflohn weit über dem Mindestlohn beziehen. Das ist unser persönliches Anliegen, damit auch unsere Mitarbeiter draußen Freude an dem harten Job haben, den sie für uns ausüben.



Was sind die größten Herausforderungen in Ihrem Geschäft/ Branche?

Ich würde sagen, auf jeden Fall die Mitarbeitergewinnung. Wir wollen qualifiziertes Personal beziehungsweise motivierte Mitarbeiter. Qualifizieren tun wir sie in unserer Bockholdt Akademie selber. Dort werden sie geschult, dort wird ihnen alles beigebracht, was sie brauchen.



Was bedeutet Netzwerken für Sie?

Netzwerken ist meiner Meinung nach elementar wichtig, egal ob beruflich oder im privaten Leben. Dabei geht es in erster Linie nicht darum, irgendwelche Abschlüsse zu machen, sondern Themen zu diskutieren – auch branchenübergreifend – sich bei Problemen auszutauschen und eventuell auch Tipps und Lösungen mitzunehmen.



Was würden Sie gerne sofort umsetzen?

Aktuell gibt es da gar keinen großen Bedarf, in erster Linie liegen meine Prioritäten erstmal darin, mich bei den Kunden vorzustellen und zu sagen: „Ich bin da, ich bin der Neue und wenn ihr irgendwelche Probleme habt, kommt gerne zu mir, ich helfe Ihnen.“



Dann möchte ich meine Ziele langfristig erreichen, neue Kunden gewinnen und dadurch natürlich den Umsatz nachhaltig steigern. Das will ich und das ist mein Ziel.

Veröffentlicht am: 27.10.2017