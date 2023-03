Wir unterstützen Ihre Vorhaben im Kreis Segeberg!

Bad Segeberg (kv/sh) Unternehmen, Fachkräftesicherung und Tourismus – diese Themen stehen im Mittelpunkt der Wirtschaftsentwicklung im Kreis Segeberg.



Dabei steht klar im Fokus, dass die WKS als Schnittstelle zwischen dem Kreis, der Metropolregion Hamburg und dem Land Schleswig- Holstein fungiert. Die Aufgaben der WKS gehen dabei weit über die Vermittlung von Gewerbeflächen hinaus. Kooperationen, wie beispielsweise mit der Investitionsbank Schleswig-Holstein, helfen bei der Finanzierung von Investitionsvorhaben und der Einwerbung von Fördermitteln.



Im Bereich der Fachkräftesicherung arbeitet die WKS eng mit der Kreishandwerkerschaft Segeberg und der Industrie- und Handelskammer zu Lübeck zusammen. Die IHK hat den Kreis Segeberg als Pilotregion für ihr Qualitätssiegel für vorbildliche Arbeitgeber ausgewählt. Der Award „Ambitionierter Arbeitgeber“ wird in den drei Ausführungen Bronze, Silber und Gold vergeben, je nachdem, welche Voraussetzungen von den teilnehmenden Unternehmen erfüllt werden.



Der Auditprozess findet in den Unternehmen statt und ist sowohl auf die Mitarbeiterbindung als auch -neugewinnung ausgerichtet. Bewerbungen sind direkt an die IHK zu Lübeck zu richten. Die WKS vermittelt gerne den Kontakt.



Das Thema Fachkräftesicherung umfasst auch Ausbildungsmessen im Kreis, um Firmen und Schüler bei der Wahl des richtigen Betriebes oder des passenden Auszubildenden zu unterstützen. Die beliebte Jobtikum Broschüre als Bindemittel zwischen Arbeitgebern und zukünftigen Azubis wird auch wiedererscheinen.



Die Mitarbeiterinnen des Projekts Frau & Beruf im Kreis Segeberg beraten Frauen zu Fragen des beruflichen Wiedereinstiegs. Auch geringfügig oder Teilzeitbeschäftigte, die durch Weiterbildung bessere Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt bekommen möchten, finden bei der WKS die geeigneten Ansprechpartnerinnen.



Weitere Informationen sind im Internet unter folgendem Link erhältlich: www.wks-se.de

Veröffentlicht am: 10.09.2019