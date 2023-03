Freitag | 16.01.2015 | Kameha Grand Bonn



Der Bonner Software-Hersteller Scopevisio lädt am 16. Januar 2015 zum 3. Cloud-Unternehmertag in das Kameha Grand Bonn ein. Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an mittelständische Dienstleister.



In drei praxisnahen Diskussionsrunden berichten Geschäftsführer, Selbstständige und Mitarbeiter von ihrem Unternehmensalltag in der Cloud. Ergänzt werden die Panels durch spannende Vorträge zum digitalen Wandel in der Arbeitswelt.



Sprechen werden dazu Mario Ohoven (Präsident Bundesverband mittelständische Wirtschaft - BVMW) und Sascha Lobo (Blogger, Autor und Internet-Unternehmer).



Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Weitere Infos und Anmeldung unter



www.cloud-unternehmertag.de



Veröffentlicht am: 12.12.2014