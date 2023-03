Hamburg (em) Wir freuen uns auf Magento-Entwickler, Shop-Betreiber, Agenturen, Service-Provider und andere E-Commerce-Interessierte als Gäste. Der Stammtisch bietet die Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre gemeinsam auf dem aktuellen Stand zu bleiben, gute Gespräche mit bekannten und neuen Teilnehmern rund um Magento und verwandte E-Commerce-Themen zu führen, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und Probleme zu lösen. Zwei kurze Fachvorträge legen die Grundlage für angeregte Diskussionen.



TUDOCK GmbH (em) Ein Jahr Magento Stammtisch Hamburg bei TUDOCK, in dem wir viel Zuspruch für die Veranstaltung erhalten haben und ein paar neue Stammgäste hinzugewinnen konnten. Dafür sagen wir danke! Und setzen mit vollem Elan die Reihe fort: #MSTHH 31 am Mittwoch, den 21.09.2016, von 19:00 - 22:00 Uhr im Holländischen Brook 2.



TUDOCK sponsert den Abend - eine Unkostenpauschale fällt nicht an. Zur Stärkung gibt es Suppe, Getränke und Knabberkram. Damit wir besser planen können, bitten wir um verlässliche Zusagen via Xing oder Meetup. Wer doch nicht kommen kann, gibt seinen Platz einfach wieder frei.



Hinweis: Auf der Veranstaltung wird fotografiert und gefilmt, ausgewähltes Material machen wir öffentlich zugänglich, was Sie mit Ihrer Teilnahme an dem Event akzeptieren. Etwaige Wünsche zur Unkenntlichmachung Ihrer Person teilen Sie uns bitte gleich bei Ihrer Ankunft mit.



Die Themen für den 31. Magento Stammtisch Hamburg am 21.09.2016:



- Brauche ich ein Warenwirtschaftssystem für meinen Magentoshop und wenn ja, welches?



- Performance in Magento 2



Händler sind herzlich eingeladen, die versammelten Magento-Experten um Auskunft auf eine Frage aus dem E-Commerce-Kontext zu bitten.



Anmeldung:

https://www.xing.com/events/31-magento-stammtisch-hamburg-1708862

oder

https://www.meetup.com/de-DE/Magento-Stammtisch-Hamburg/events/232617128/





21.09.2016 | 19:00 Uhr | TUDOCK GmbH | Holländischer Brook 2, 20457 Hamburg

Veröffentlicht am: 29.07.2016