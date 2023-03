6. NORDGATE Fachforum „Wir packen s“

Bad Bramstedt (kk) Das wachsende Unternehmen stand im Mittelpunkt des 6. NORDGATE Fachforums im Bad Bramstedter Schloss. Es referierten Arno Drewer (Bartram GmbH), Tim Ramsl (Sparkasse Südholstein) und Jan Marcus (Paul Hildebrandt AG) aus dem Blickwinkel des Bauträgers, Finanzdienstleisters und Unternehmers. Die Gäste nutzten die Diskussionsrunde, vor allem aber das sich anschließende Come together, für intensive und individuelle Gespräche mit den Referenten und untereinander.



„Das Thema war gut gewählt für ein Fachforum, über die gute Resonanz freuen wir uns“, sagte Hans-Jürgen Kütbach, Bürgermeister von Bad Bramstedt. Dieser begrüßte die Gäste und stellte kurz die seit 2008 bestehende Kooperation NORDGATE vor. Von der Grundidee der gemeinsamen Flächenvermarktung entwickelte sich die Marketing-Gemeinschaft der Städte und Gemeinden Neumünster, Bad Bramstedt, Kal-tenkirchen, Henstedt-Ulzburg, Quickborn und Norderstedt weiter zu einem starken Netzwerkpartner, der Unternehmen in der Region auch in Fachforen wie diesen oder der Mittelstandsmesse „wirtschaft- NORDGATE“ zusammenbringt.



Arno Drewer empfahl, bei Um- oder Neubau schon heute auf die Nachnutzung zu achten. Beispielhaft nannte er Hallenhöhen, die gegebenenfalls ein Nachnutzer benötige. Er plädierte auch für flexible Systeme innerhalb eines Gewerbebaus und appellierte an alle zukünftigen Gewerbe- Bauherren: „Vergessen Sie die LKW-Laderampe nicht“. Jan Marcus berichtete vom Wachstum seines Unternehmens und den entsprechenden Anforderungen an eine Immobilie. „Vor dem Start des Neubaus befragen wir auch unsere Mitarbeiter, denn die kennen die Abläufe am besten“, so Marcus. Beim Zukauf achtet das Unternehmen auf mögliche Erweiterungsflächen und vermietet zum Teil - vor der möglichen Eigennutzung - Büroflächen an Dritte.



Tim Ramsl nannte die Energieeffizienz als eine der aktuellsten Fragestellungen eines Unternehmers und verwies auf den daraus resultierenden Finanzierungsbedarf. „Investitionen müssen sich lohnen“, so sein plakativer Ansatz. „Durch den Einsatz moderner Energietechnik können Unternehmen ein hohes Einsparungspotential erzielen“, rechnete Ramsl vor. Zusätzlich sollten Förderprogramme genutzt werden. „Die derzeit günstigen Zinsen sind nur das i-Tüpfelchen einer durchdachten Finanzierung“, sagte Ramsl.



Unter der Gesprächsleitung von Keno Kramer (EGNO) kamen die Referenten im Anschluss an die Impulsvorträge untereinander ins Gespräch wie auch mit den Gästen des Fachforums. Gestellt wurden Fragen nach dem „zweiten Leben“ einer Immobilie, den Voraussetzungen für eine Investitions-Finanzierung oder einer Baukostenermittlung. Anschließend fand ein reger Gesprächsaustausch mit den Referenten und in Einzelgesprächen statt.



Die Veranstaltungsreihe „NORDGATE Fachforum“ - umgesetzt mit Unterstützung der Sparkasse Südholstein - bildet ein breites Themenfeld für Unternehmerinnen und Unternehmer ab. Fachforen gab es bereits zum Demografischen Wandel oder zur Revitalisierung und Gewerbeflächenstruktur in der Metropolregion. Seit Bestehen hat sich das NORDGATE, die zweitstärkste Wirtschaftsregion in Schleswig-Holstein, zu einer Marke entwickelt, die sich auch nachhaltig für die Unternehmen in der Region engagiert.



Veröffentlicht am: 20.03.2013