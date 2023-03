60 Jahre Erfahrung kombiniert mit frischem Wind

Wahlstedt (mp) 730 Mitarbeiter und 270 Filialstandorte, 50 Prozent davon Franchise-Betriebe, das Traditionsunternehmen arko aus Wahlstedt ist seit der Gründung vor über 60 Jahren rasant gewachsen.



Seit letztem Jahr ist Torsten Teufert Geschäftsführer der Kaffeerösterei, die rund 1000 Tonnen Kaffee im Jahr in Wahlstedt täglich frisch röstet und ausliefert. Die verschiedenen Kaffeesorten, die in den Filialen vor den Augen der Kunden gemahlen werden und saisonalen Naschereien und Pralinen finden bei der Stammkundschaft großen Anklang. „Nun möchten wir unsere gesammelten Erfahrungen der letzten 60 Jahren mit frischem Wind kombinieren“, erklärt Geschäftsführer Torsten Teufert. „Deshalb werden wir unser Sortiment beispielsweise durch neue Dessertpralinen und Petit Fours ergänzen, unsere Verpackungen neu gestalten und unsere Filialen Stück für Stück moderner einrichten, um so arko auch für die jüngere Kundschaft interessanter zu gestalten.“



Dabei legt das Traditionsunternehmen großen Wert auf die Meinung seiner Stammkundschaft. Auch die Angebote werden an die Kunden angepasst. Torsten Teufert weiter: „Wir haben Warenkorbanalysen durchgeführt, um so unseren Kunden noch bessere Angebote zu präsentieren.“ arko ist bewusst, dass der Erfolg auch mit dem Personal steht und fällt, daher legt das Unternehmen großen Wert auf Mitarbeiterschulungen und -fortbildungen. „Wir möchten, dass unsere Kunden individuell und fachlich bestens beraten werden. Nur die Kombination aus der sehr guten Qualität der Produkte und dem guten Service führt zu einer hohen Kundenzufriedenheit und einer Kundenbindung.“

Veröffentlicht am: 04.05.2012