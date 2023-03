Ab jetzt zählt der Mensch

Berlin (em/ab) Ich habe auf die Idee eines besseren Miteinanders in Wirtschaft und Gesellschaft mein Leben verwettet. Fast drei Jahrzehnte begleitete ich Top-Positionen in internationalen Unternehmen. Dann gründete ich Beyond Leadership, um gemeinsam mit meinen Kollegen Unternehmen und Organisationen auf ihrem Weg in ein neues Miteinander mit aller Kraft zu unterstützen. In den nächsten Ausgaben des B2B NORD Wirtschaftsmagazins zeige ich, was ein Neustart für Mitarbeiter und Unternehmen bewirkt.



Die deutsche Wirtschaft boomt. Und doch brauchen wir trotz aller Erfolge dringend einen Neustart. Warum? Weil unsere Unternehmen ihre tollen Ergebnisse nur noch mit größtem Aufwand erreichen. Mit immer neuen ambitionierten Unternehmensprogrammen, Restrukturierungen und Prozessoptimierungen. Diese Anstrengungen gehen immer mehr zulasten von uns, den Menschen. Wir leiden unter dem steigenden Druck, unsere Motivation schwindet und aus dem Burnout ist längst ein Dauerthema geworden. Laut der aktuellen Studie des Gallup-Insituts machen in Deutschland mehr als 80 Prozent der Mitarbeiter nur noch Dienst nach Vorschrift und nur 16 Prozent fühlen sich ihrem Unternehmen verbunden. Dazu all diese Firmenskandale und Korruptionsfälle. Dieser Frust und dieses Fehlverhalten aber gefährden auf Dauer die Gewinne. Das System, wie wir es kennen, stößt immer mehr an seine Grenzen. Es ist das Ende der Wirtschaft, wie wir sie kennen.



Jenseits der Zahlengläubigkeit

Als Deutsch-Amerikaner, der in beiden Welten sowie im Top-Management deutscher, USamerikanischer und asiatischer Unternehmen zuhause ist, erlebe ich immer wieder: Wer in der Wirtschaft etwas erreichen will, der schaut meist weder nach links noch rechts, sondern nur auf Zahlen und Ergebnisse. Das ist Teil des Spiels, das wir Kapitalismus nennen. Doch wenn wir in diesem Spiel auch in Zukunft erfolgreich sein wollen, dann muss sich eines grundlegend ändern – und das ist unser Miteinander.



Für eine neue Kultur des Miteinanders

Es geht um die Qualität unserer Beziehungen, die unsere Wirtschaft als ein feines, dichtes Netz aus Lebensadern durchziehen. Je besser die Beziehungen innerhalb und zwischen Teams sind, zwischen den Führungskräften, zwischen dem Management und den Mitarbeitern sowie zu Lieferanten und Partnern, desto stärker schlägt das Herz unserer Wirtschaft. Um die Qualität der Beziehungen zu erhöhen – sie belastbarer, dynamischer und leistungsfähiger zu machen – braucht es aber keine Abenteuerwochenenden im Kletterseilgarten für gestresste Manager, die sich vor lauter Druck selbst nicht mehr fühlen können. Auch nicht mehr lustige Firmenfeiern, mehr Urlaubstage oder mehr exorbitante Bonuszahlungen, um die Leistungsträger bei der Stange zu halten. Das alles bringt uns nicht weiter. Lasst uns stattdessen mit aller Konsequenz die Art und Weise verändern, wie wir täglich miteinander umgehen. Und zwar an Ort und Stelle. In den Büros, den Montagehallen, den Kantinen, den Konferenzräumen. Unsere Wirtschaft braucht eine Veränderung, die ganz oben in der Chefetage beginnt und sich über alle Ebenen hinweg entwickelt. Eine neue Unternehmenskultur, bei der wir als Menschen nicht nur routiniert nebeneinander herlaufen, sondern unsere Beziehungen jeden Tag bewusst und im offenen Austausch gestalten und damit auf ein neues Niveau heben. Werden wir dadurch zu Spielverderbern, zu zahnlosen Kuscheltieren, die aus dem globalen Wettlauf aussteigen? Nein, ganz und gar nicht!



Von High- Performance-Teams lernen

Jeder von uns kennt Teams in Unternehmen, die erfolgreicher sind, als alle anderen. Besser als die restlichen Abteilungen, in denen das Misstrauen an der Tagesordnung ist, in denen zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern Sprachlosigkeit herrscht und Lethargie oder Aggressivität der Normalzustand sind. Mal sind diese besonders erfolgreichen Teams lediglich kleine Abteilungen, mal ganze Unternehmensbereiche. Was sie auszeichnet, das ist in Worten schwer zu fassen. Man fühlt es, sobald man mit den Menschen dieser Teams spricht. Ihre entspannte Offenheit befreit einen selbst, ihr Optimismus steckt an. Und dann dieser fast unerklärliche Zusammenhalt zwischen allen Beteiligten! Die Kraft von Gleichgesinnten, die einen ganzen Raum in Sekunden füllt. In diesen Teams herrscht bei jedem Einzelnen die Überzeugung, gemeinsam das Richtige zu tun und sich dabei auf den anderen jederzeit verlassen zu können. In allen Gesichtern ist die klare Absicht, das Ziel sofort und mit aller Kraft und Kreativität anzugehen.



Endlich unser ganzes Potenzial

entfalten Die Umsetzung neuer Strategien, die Optimierung von Prozessen oder die Einführung neuer IT-Systeme wird in diesen Teams tatsächlich zu dem Erfolg, den die Führung eigentlich für das gesamte Unternehmen erwartet. Die Menschen dieser High-Performance- Teams entfalten ihr ganzes Potenzial, weil ihr ausgesprochen gutes Miteinander jeden Einzelnen stimuliert, sie zugleich als Gemeinschaft aktiviert und bereit macht, das Außergewöhnliche zu vollbringen. Und am Ende stehen dann wiederum ganz konkrete Ergebnisse: gute Zahlen, herausragende Zahlen. Tiefschwarze Zahlen vor dem Komma. Umsatz und Profit. Das ist das Spiel der Zahlen. Und dieses Spiel können wir gemeinsam noch viel besser spielen, als wir es je getan haben – wenn ab jetzt endlich auch der Mensch zählt.



Foto: Patrick D. Cowden – Vordenker eines neuen Miteinanders und Begründer von Beyond Leadership.

Veröffentlicht am: 18.09.2014