Veröffentlicht am 06.11.2025

Norderstedt. Das Airport Plaza Hamburg lädt jeden Donnerstag zu einem besonderen After-Work-Erlebnis ein: In der Sky Bar können Gäste bei DJ-Musik und spektakulärem Ausblick den Arbeitstag ausklingen lassen.

Cocktail-Special und entspannte Atmosphäre

Ab 17 Uhr öffnet die Sky Bar ihre Türen für alle, die den Feierabend stilvoll genießen möchten. Von 17 bis 20 Uhr erwartet die Besucher ein attraktives Cocktail-Special mit 50 Prozent Rabatt auf alle Cocktails. Begleitet wird der Abend von einem DJ, der für die passende musikalische Untermalung sorgt.

Modernes Ambiente im Herzen Norderstedts

Das Airport Plaza am Südportal 2 in Norderstedt bietet nicht nur ein architektonisch beeindruckendes Gebäude, sondern auch eine Sky Bar mit besonderem Flair. Die moderne Glasfassade und die erhöhte Lage ermöglichen einen außergewöhnlichen Blick über die Region.

Für Gäste stehen kostenfreie Parkplätze zur Verfügung, sodass einer entspannten Anreise nichts im Wege steht.

An Feiertagen findet die After-Work-Veranstaltung nicht statt. Aktuelle Informationen sind auf der Website www.airportplazahamburg.de verfügbar.