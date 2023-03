„Alles bleibt besser“ in Wasbek

Wasbek (mp) Gegründet wurde JÖHNK in Wasbek bereits im Jahr 1908. In den letzten 29 Jahren hat sich das Unternehmen auf den Bereich Gartenmöbel spezialisiert. Im Gespräch verriet Nicole Klaskala, die zusammen mit ihrem Mann Heiko das Familienunternehmen führt, das Erfolgsrezept.



Über 4.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche und der größte Wintergarten Schleswig-Holsteins – wie kam es zu diesem Erfolg?

Gegründet wurde das Unternehmen von meinem Urgroßvater im Jahre 1908 als sogenanntes Kurzwarengeschäft. Dessen Sohn machte daraus einen Eisenwarenbetrieb. Mein Vater eröffnete dann vor 40 Jahren den damals größten EDEKA-Markt in Schlewig-Holstein. Danach folgten ein Baumarkt und die von meiner Mutter gegründete Boutique mit hochwertigen Textilangeboten sowie Gartenmöbeln. Schon damals setzte unsere Familie auf hochwertige Produkte und führte von Anfang an beispielsweise die Marke Kettler. Zunächst noch auf 300 Quadratmeter begrenzt, umfasst die Verkaufsfläche heute 4.000 Quadratmeter, nachdem der benachbarte Bauernhof dazu erworben werden konnte und wir unter anderem den Wintergarten angebaut haben.



Wo sehen Sie die Stärken Ihres Unternehmens?

Aktuell arbeiten zehn Mitarbeiterinnen für uns. Darunter viele, die bereits seit über 20 Jahren für uns tätig sind. Mehr Erfahrung ist kaum möglich, davon profitieren auch unsere vielen Stammkunden, die sich bei uns einfach sehr wohl fühlen. Die fachliche Qualität und unser kundenorientierter Service sind ein weiterer wesentlicher Grund für den stetig wachsenden Erfolg.



Welche Produkte werden primär vertrieben?

Qualitativ hochwertige Gartenmöbel sind unser Steckenpferd. Dazu gehören auch Flechtmöbel und Strandkörbe. Alleine in diesem Bereich führen wir über 40 verschiedene Modelle in unserer Ausstellung. Auflagen und Kissen werden nach Kundenwunsch angefertigt. Dabei können unsere Kunden aus einer Palette von über 300 Mustern wählen. Von der Firma Kettler wurden wir in diesem Jahr wieder als Premiumpartner ausgezeichnet. Eine große Auszeichnung, die man sich jedes Jahr neu verdienen muss. Eine riesige Palette an Wohn- und Gartenaccessiores, darunter auch Grillgeräte und Sonnenschirme, lassen keine Wünsche offen. In unserer Boutique überraschen wir mit einer Vielfalt an modischen Outfits für Damen und Herren. Bekannte Marken, wie Tuzzi, Blacky Dress, Sportalm, Camel, Hatico und Maselli füllen die Regale. Im gemütlichen Landhaus-Café können unsere Kunden das Gesehene bei einer guten Tasse Kaffee und einem leckeren Stück Torte Revue passieren lassen.



Was zeichnet Ihr Unternehmen ganz besonders aus?

Wir bieten die größte Verkaufsfläche in diesem Produktbereich in ganz Schleswig-Holstein, eine einzigartige Auswahl an Strandkörben und Zubehör, die größte Auswahl an Qualitäts-Gartenmöbeln und eine Beratungsqualität mit mehr als 20 Jahren Erfahrung. Ein hoher Bestand an Lagerware und damit eine schnelle Verfügbarkeit der Produkte finden ebenfalls großen Anklang bei unseren Kunden.



Sind Sie mit Ihrer aktuellen wirtschaftlichen Situation zufrieden?

Eindeutig ja.



Wie sehen Sie die Situation in der Zukunft?

Mit Qualität und gutem Service meistern wir die Gegenwart und die Zukunft!



Zum Schluss – wenn Sie mögen – Ihr persönlicher Wunsch?

Da halte ich es wie mein Mann, der immer sagt: „Alles bleibt besser!“

Veröffentlicht am: 04.05.2012