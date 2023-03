Ausbildereignung in Neumünster

19.09.2015 | 08:00 Uhr | Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein | Parkstraße 22, 24534 Neumünster



Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein (em) Wissen verständlich vermitteln, Auszubildende motivieren und ihre Arbeit fair beurteilen – wer im Betrieb ausbilden will, benötigt neben Fachkenntnissen auch pädagogisches Know-how. Das nötige Wissen vermittelt die IHK-Wirtschaftsakademie ab dem 19. September in einem berufsbegleitenden Lehrgang „Ausbildung der Ausbilder“ in Neumünster.



In der Weiterbildung werden angehende Ausbilder intensiv darauf vorbereitet, Jugendliche und junge Erwachsene während einer Ausbildung zu begleiten und sie bei ihrer beruflichen Entwicklung zu unterstützen. Dazu lernen sie unter anderem, eine Ausbildung zu planen und individuell zu gestalten, Beurteilungsgespräche zu führen und Auszubildende auf Prüfungen vorzubereiten. Das Training findet samstags von 08:00 bis 15:00 Uhr statt und bereitet auf die Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer vor.



Weitere Informationen und Anmeldung bei Katja Farken von der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein unter Tel. (0 43 21) 4 07 77, per E-Mail an katja.farken@wak-sh.de oder im Internet unter www.wak-sh.de.





Veröffentlicht am: 04.09.2015