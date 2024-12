Veröffentlicht am 04.12.2024

Kaltenkirchen (em) „Ich freue mich sehr, dass die augenärztliche Gemeinschaftspraxis azsh.-Augenzentrum Schleswig-Holstein nun in die neuen und modernen Räumlichkeiten im Ohland Park umgezogen ist. Mit der Eröffnung dieses großzügigen Standortes kann die renommierte Praxis, die zuvor in der Schützenstraße ansässig war, weiterhin eine umfassende augenärztliche Versorgung anbieten. Dies gewährleistet den Patienten kurze Wege, modernste Diagnostik sowie eine individuelle Betreuung durch erfahrene Fachärzte“, erklärte Bürgermeister Stefan Bohlen.

Der neue Standort liegt zentral in der Stadt Kaltenkirchen und bietet auf 450 Quadratmetern großzügige, modern ausgestattete Behandlungsräume sowie neueste Technologien in der Augenheilkunde. Durch den Ausbau des Leistungsspektrums und die persönliche Betreuung vor Ort möchte die Gemeinschaftspraxis zur Stärkung der medizinischen Versorgung in der Region beitragen. Zu den Leistungen gehören neben Routineuntersuchungen und Sehtests auch spezialisierte Behandlungen für Augenkrankheiten wie Glaukom, Makuladegeneration und diabetische Retinopathie. Ein besonderer Fokus liegt zudem auf der altersgerechten augenärztlichen Versorgung und innovativen Therapiemöglichkeiten.

„Mit dem neuen Standort in Kaltenkirchen wollen wir unseren Patienten den Zugang zu hochqualitativer augenärztlicher Versorgung erleichtern. Wir sind stolz darauf, unser Team und unsere Ressourcen in einer wachsenden Region einzubringen und den Menschen hier eine umfassende Betreuung auf höchstem Niveau anzubieten,“ erklärt Dr. med. Carsten Klatt, Gesellschafter der Gemeinschaftspraxis.

Das Team der Augenärztlichen Gemeinschaftspraxis in Kaltenkirchen besteht aus 5 erfahrenen Augenärztinnen und Augenärzten sowie qualifizierten medizinischen Fachkräften, die sich durch eine ganzheitliche und patientenorientierte Behandlungsweise auszeichnen. Neben regulären Sprechstunden bietet die Praxis auch spezielle Beratungstermine und Vorsorgeuntersuchungen an, um frühzeitig auf Augenerkrankungen aufmerksam zu machen und diese effektiv zu behandeln.

Interessierte sind herzlich eingeladen, den neuen Standort in Kaltenkirchen zu besuchen und sich über die vielfältigen Leistungen und modernen Therapiemöglichkeiten zu informieren. Termine können ab sofort telefonisch unter 04191 – 51 43 oder über die Webseite www.azsh.de vereinbart werden.

Foto: Hintere Reihe von links nach rechts: Sabine Ohlrich (Leitung der Wirtschaftsförderung Stadt Kaltenkirchen), Bürgermeister Stefan Bohlen, Andreas Findeisen (Leiter des Warenhauses Famila), Jan Drewes (Mitarbeiter Famila) sowie Dr. med. Carsten Klatt (Gesellschafter der Gemeinschaftspraxis) mit seinem Team.