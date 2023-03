AzubiMesse Henstedt-Ulzburg  innovativ, neu & aufregend

Henstedt-Ulzburg (kv) HHG, Henstedt-Ulzburg Marketing und das Stadtmagazin haben mit „gebündelten Kräften“, eine neue, attraktive Form der AzubiMesse in Henstedt-Ulzburg organisiert. Für Firmen werden hier kostenlose Ausstellerplätze geschaffen, um direkt vor Ort die zukünftigen Auszubildenden zu finden. Im Bürgerhaus von Henstedt-Ulzburg präsentieren sich am 4. Februar 2012 von 10 bis 15 Uhr über 20 Aussteller den Besuchern.



Um diese Messe wieder attraktiv und dynamisch zu gestalten, wurde ein neues Konzept entwickelt. Neuer Standort ist nun das Bürgerhaus, das ca. 25 Ausstellern Platz bietet. Es entstehen keine Standgebühren, der Termin wurde in den Februar – Samstag, 4. Februar 2012, nach Ausgabe der Zeugnisse – verlegt und damit in die Zeit, wo Betriebe Azubis suchen und Schüler nach Lehrstellen. Eine weitere Neuerung ist, dass das Rahmenprogramm von Schülern der Olzeborch Schule aus Henstedt- Ulzburg entwickelt wird. Sie organisieren ihre eigene Messe! Auftritte, Vorführungen, Bewerbungsmappencheck – alles ist im Programm. Tim-Philipp Jurgeleit vom THW Kiel wird ebenso als Interviewpartner auf der Messe vertreten sein wie auch die Sportgruppe des SVHU, die einen Einblick in die Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann unter Leitung der Auszubildenden Elisa Girnus gibt.



Die Einladungen zu diesem „Event“ werden im wesentlichen von den Schülern über die „Netze“ erfolgen, aber auch durch HHG, Henstedt- Ulzburg Marketing und das Stadtmagazin und weitere interessante Medien. Das Gesamtprogramm ist so gestaltet, dass die Besucher nicht nur 10 Minuten bleiben – sondern einige Stunden. Die nächste Neuerung betrifft die Aussteller. Es gibt keine „edlen, unnahbaren“ Stände, sondern „anfassbare“, praktische, dem jeweiligen Ausbildungsberuf zuordbare! Gegenstände, die erklärt, gezeigt und vorgeführt werden können, wie zum Beispiel ein Motorblock, eine Hobelbank oder auch ein festlich gedeckter Tisch, werden auf den Tischen liegen. Wichtig ist natürlich auch, dass die Stände von den Auszubildenden betreut werden. Diese können ohne Schwellenängste den interessierten Jugendlichen ihren Ausbildungsberuf erklären, vorführen und so Begeisterung und Neugierde wecken sowie auch die Scheu vor Nachfragen nehmen.



Foto: Ronny Ziegenhagen (Raiffeisenbank Henstedt-Ulzburg), Ulf Pielke (HHG) und Bernd Langbehn (Henstedt-Ulzburg Marketing) freuen sich auf die AzubiMesse.

Veröffentlicht am: 03.02.2012