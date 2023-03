Besichtigung der Hamburgischen Staatsoper am 2. Dezember

Die Hamburgische Staatsoper, mit 1670 Plätzen ist Deutschlands drittgrößtes Musiktheater. 350.000 Zuschauer besuchen die Staatsoper jährlich.



Die Hamburgische Staatsoper zeigt in der Auslastung Besonderheiten: Die gute Gesamtauslastung von 84% wird maßgeblich durch die extrem hohe Auslastung des HAMBURG BALLETTs von 97% erzielt.

Opernvorstellungen sind in Hamburg mit 78% ordentlich ausgelastet.



Erleben Sie die Hamburgische Staatsoper aus einer ganz anderen Perspektive, blicken Sie hinter die Kulissen, die Bühnen und Proberäume und in den Kulissenfundus.

Tauchen Sie dabei auch in die wechselseitige Geschichte des Hauses ein.



Anmeldung:

Ilona Wessoly

Leiterin der IMW e.V. Geschäftsstelle Hanse

Tel. 040 - 460 700 20

ilona.wessoly@imw-ev.de



Dienstag | 02.12.2014

