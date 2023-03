Best of Events 2013: „Wir vertreten den Norden!“

Hamburg (nl/lm) Ein Eventangebot der Extraklasse! Am 16. und 17. Januar präsentieren sich mehr als 400 Unternehmen der Veranstaltungsbranche auf der Fachmesse Best of Events 2013 in Dortmund. Auch der Norden ist vertreten: Die S.O.F.A. GmbH aus Hamburg nimmt als Eventagentur teil.



„Auch zu unserem 20. Jubiläum werden wir an der Best of Events teilnehmen. Wir freuen uns auf das Publikum von über 10.000 Besuchern aus über 10 verschiedenen Ländern“, erklärt Projektleiterin Inga Bähr, „Seit Einführung der Messe sind wir jedes Jahr vertreten gewesen und dieses Jahr präsentieren wir unser breites Leistungsspektrum an zwei Ständen.“ Am Hauptstand lernen die Besucher das umfangreiche Dienstleistungsrepertoire der Eventagentur für Firmenveranstaltungen näher kennen. „Wir bieten den Besuchern jedes Jahr ein neues Motto, damit wir die vielfältigen Leistungen angemessen präsentieren können. Unser Themenangebot reicht zum Beispiel von Winterzauberlandschaften über Dschungelabenteuer bis hin zu Asiatischem Flair bei Ihrem Firmenevent – und das ist nur eine kleine Auswahl“, so Inga Bähr weiter.



Es wird sportlich beim zweiten Messestand

„Wir konzentrieren uns hier auf unsere Kunststoffschlittschuhbahn. Sauber, sicher und schnell aufgebaut ist dieses Produkt ein Spaß für Groß und Klein. Je nach Anlass und Platz lässt sich die Bahn individuell aufbauen. Und das zu jeder Jahreszeit!“, verspricht die Projektleiterin. Ein besonderes Highlight: Eine professionelle Eiskunstläuferin zeigt ihr Können auf der Kunststoffschlittschuhbahn. Die Zweigstellenleiterin Christina Moldt ist begeistert von der Best of Events: „Für uns bietet Fachmesse die ideale Plattform um zahlreiche neue Geschäftskontakte zu knüpfen. Wir freuen uns über interessante Gespräche an unseren Ständen C28 und B42 in der Halle 7. Bei Interesse können Sie auch gerne über uns Tickets für die Best of Events erhalten. Natürlich sind wir auch außerhalb der Messe für Sie erreichbar, und helfen Ihnen, damit aus Ihrem Event ein unvergessliches Erlebnis wird.“



www.sofa-gmbh.de

Veröffentlicht am: 10.01.2013