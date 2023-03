Büros farb- & stilsicher geplant

Kaltenkirchen (mp) „Alles aus einer Hand – von der professionellen Beratung bis zur Planung und Realisierung“ ist das Motto der Objekt und Innenarchitekturservice- Abteilung von dodenhof. Vorne weg Andreas Wilhelm, Leiter der Abteilung: „Wir möchten mit unserem Planungsservice aber nicht nur private Personen ansprechen, sondern vor allem auch Firmen, die ihre Büros, ihr Hotel oder auch Musterhäuser aufwendig planen und gestalten möchten.“



Der neueste Service des Teams ist die „24/7 Beratung Zuhause“. Wilhelm: „Wir beraten unsere Kunden 24 Stunden am Tag – 7 Tage die Woche und das vor Ort – direkt beim Kunden. Einfach einen Termin mit einem unserer Mitarbeiter zwischen 9 und 19.30 Uhr vereinbaren und wir kommen unabhängig von den normalen Öffnungszeiten zu Ihnen nach Hause oder ins Büro – auch samstags, sonntags oder in den Abendstunden.“



Die Abteilung richtet Wohnungen und Häuser auch komplett ein: Möbel, Küchen, Beleuchtungen, Bodenbeläge, Wohnaccessoires, Gardinen, Bilder und so weiter. Daher kommt es vielen Kunden vor allem auf die Farbund Stilberatung an, damit alle Räume harmonisieren. „Unsere Kunden wollen etwas Besonderes. Dass das nicht unbedingt teuer sein muss, beweisen wir gerne“, erklärt Dipl.-Ing. Architekt Omer Demiri. „Gemeinsam erarbeiten wir kreative Raumkonzepte, die im Rahmen des vorher festgelegten Budgets und der Realisierbarkeit ein Spiegel der Wünsche sind.“



„Für unsere Kunden richten wir komplette Büroräume, Apartments, Pensionen, Ferienhäuser und -wohnungen, Hotels, Musterhäuser, Küchengroßprojekte, Callcenter, Wartezimmer von Arztpraxen, Logen, Kantinen, Gemeindehäuser sowie Seniorenheime ein. Diese Kunden vereinbaren direkt mit uns Termine“, so Andreas Wilhelm.



Wenn der Kunde dann bei dodenhof ist, geht ein Mitarbeiter des Planungsteams mit ihm zusammen durch die Ausstellung, um den Geschmack und die genaue Richtung zu bestimmen. „Wenn wir dann alle Informationen, Maße und Vorstellungen mit dem Kunden besprochen haben, machen wir uns an die Arbeit und entwerfen dann mit der 3D-Software eine CAD-gestützte Planung. Diese präsentieren wir dann bei einem zweiten Termin und nehmen dann zusammen den Feinschliff vor“, erläutert Ines Pape den Ablauf. „Unsere Visualisierungen machen es dem Kunden später leichter, sich das fertige Projekt vorzustellen. Er bekommt einen Überblick über das Geplante sowie eine Aufstellung über die Kosten.“



Wenn der Kunde mit der Planung zufrieden ist und den Auftrag gibt, organisiert das Team die Realisierung der Projekte. „Ich bin für die Sachbearbeitung zuständig“, erklärt Miriam Haferkorn. „Nachdem zum Beispiel ein Büro geplant und verkauft wurde, prüfe ich die Anliefertermine der Hersteller und spreche mit dem Kunden seinen Liefertermin ab. Der Auftrag wird von der Bestätigung des Herstellers bis zum Wareneingang bei dodenhof überwacht und am Ende sende ich die Rechnung an den Kunden und erstelle bei Bedarf eine Rechnungsübersicht. So bleibt alles bei einem Team und geht nicht durch alle Abteilungen.“

Veröffentlicht am: 28.07.2011