Hamburg (em) Führungskräfte aus Kommunikations- und Marketingabteilungen, die sich mit dem Thema unternehmerische Sozialverantwortung beschäftigen, sind am 30. und 31. Juni 2016 in Hamburg richtig. Gemeinsam mit dem Referenten Prof. Dr. Alexander Güttler, geschäftsführender Gesellschafter und CEO der komm.passion GmbH, veranstaltet die MW Media Workshop GmbH hier ein zweitägiges Seminar zum Thema „Corporate Social Responsibility“.



Die Teilnehmer lernen, was Corporate Social Responsibility für ihre Organisation und in der Kommunikation leisten kann. Sie können einschätzen, was notwendig ist, um glaubwürdig und authentisch für CSR-Themen zu stehen. Sie lernen die wesentlichen Dinge über internationale Regelwerke und Kontrollmechanismen. Sie erfahren, welche Art von CSR-Projekten zu Ihrem Unternehmen oder Ihrer Idee passen. Sie wissen, wie sich die Wirkung von CSR messen lässt und welche Vermarktungsansätze besonders wirkungsvoll sind.



Alle weiteren Informationen zum Inhalt, dem Referenten, dem Veranstaltungsort inkl. Uhrzeit und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier: www.media-workshop.de/seminare/2336



30.06.2016 | 10 Uhr

MW Media Workshop Hamburg | Hermannstraße 16, 20095 Hamburg

Veröffentlicht am: 14.06.2016