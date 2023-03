Crowdfunding: Projekte clever finanzieren

10.05.2016 | 17:00 Uhr | Unternehmensberatung Claudia Kirsch | Ehrenbergstraße 59, 22767 Hamburg



Unternehmensberatung Claudia Kirsch (em) Crowdfunding wird immer beliebter zur Vermarktung und Finanzierung von unternehmerischen Projekten. Der Erfolg kommt jedoch nicht von alleine. Eine gute Vorbereitung für eine eigene Crowdfunding-Kampagne ist die beste Grundlage, um die Idee in die Welt hinaus zu tragen und finanzielle Unterstützer für das Vorhaben zu finden.



Nach einer allgemeinen Einführung besteht die Möglichkeit, eigene Crowdfunding-Projektideen vorzustellen. Anhand von Beispielen wird eine optimale Kampagnenplanung und das Wesentliche für eine Projektpräsentation erarbeitet.



Eine vage Projektidee bzw. ein allgemeines Interesse am Thema Crowdfunding ist ausreichend, um an dem Workshop teilzunehmen.



Inhalte:

Crowdfunding Modelle und Unterschiede, Erfolgsfaktoren einer Crowdfunding-Kampagne, Bestimmung des Fundingziels, Kommunikationsstrategien und Dynamik einer Crowdfunding-Kampagne, Tipps und Tricks für die Projekterstellung auf Nordstarter.



http://claudiakirsch.de/seminar/crowdfunding-2/



Tel: 040 - 390 97 42





Veröffentlicht am: 08.04.2016