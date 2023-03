Das Familientreffen der Norddeutschen Wirtschaft

Hamburg (fg/kv) Auf der B2B NORD am 12. November von 9 bis 17 in der MesseHalle Hamburg-Schnelsen stehen wieder die Entscheider der Metropolregion Hamburg im Mittelpunkt. Beim größten Familientreffen der norddeutschen Wirtschaft finden alle Interessierten neben erstklassigen Impulsvorträgen renommierter Keynote-Speaker auch wichtige hochwertige branchenübergreifende Kontakte für die Anbahnung und die Vertiefung von Geschäftsbeziehungen.



Unternehmen aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachen, aber auch Unternehmen weit über diese Landesgrenzen hinaus, zum intensiven Austausch auf Deutschlands größter regionaler Wirtschaftsmesse. Die B2B NORD ist ein Marktplatz der Ideen. Sie unterstützt maßgeblich die Netzwerkbildung und den Wissensaustausch.



Die Keynotes der B2B NORD

Wie bereits in den letzten zwei Jahren präsentiert die German Speaker Association die Keynote- Speaker der B2B NORD, die in den Impulsforen im Ober- und Untergeschoss Denkanstöße und wichtige Impulse für den Berufsalltag geben. Eine Vielzahl der besten deutschsprachigen Trainer und Speaker sind unter dem Dach der German Speakers Association zusammengeschlossen. Die German Speakers Association gehört dem größeren Weltverbund der Global Speakers Federation (GSF) an. Erfolgreiches Recruiting heute vermittelt Andreas Buhr, Experte für Führung im Vertrieb, in seinem Vortrag. Für die Unternehmen kommt es darauf an, auch das Internet erfolgreich für die Mitarbeitergewinnung zu nutzen und ebenso direkt und persönlich auf die Kandidaten zuzugehen. Wichtig hier: Sie müssen erreichen, dass sie als Arbeitgeber weiterempfohlen werden. Der Top-Speaker macht zudem deutlich, wie die richtigen Mitarbeiter gehalten werden, welche Erfolgskriterien im Team gelten und warum Ziele im Vertrieb eine herausragende Rolle spielen.

Brigitte Herrmann geht in ihrem Impulsvortrag anhand anschaulicher Praxisbeispiele darauf ein, was Potenzialintelligenz bedeutet, was sie bewirkt und wie dieser Ansatz auch im eigenen Unternehmen etabliert werden kann. Welche Verkäufer aussterben werden und warum Menschenkompetenz zum Kern-Überlebens- Faktor wird erklärt Ralf China, DiplomÖkonom und Experte für neue Lerntechnologien. Alle sprechen von Digitalisierung, aber nur die wenigsten machen sich klar, was das eigentlich für jeden Einzelnen von uns bedeutet. Genau so wenig, wie sich wahrscheinlich die Weber im 18. Jahrhundert vorstellen konnten, durch die industrielle Revolution ihre Existenzgrundlage zu verlieren, können sich heute viele Menschen die Konsequenzen der Digitalisierung für ihren Broterwerb noch gar nicht vorstellen.

Mit seiner Keynote „Wie MACHER das B2B verändern – Mit Perspektivenwechsel und Innovation die Zukunft gestalten“ fokussiert sich Axel Liebtrau, internationaler Thought Leader für Innovation und Zukunft, auf Führungs- und Fachkräfte aus dem Bereich B2B. Er beleuchtet, wie sich die Märkte, die Kunden und das B2B aufgrund von Trends und neuen Spielregeln in Zukunft wandeln. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf dem Lernen von anderen MACHERN und welche simplen Techniken und Werkzeuge sie nutzen.

Dass der klassische Berufsverkäufer schon fast ein Fall fürs Museum ist, zeigt Stephan Heinrich, CSP Certified Speaking Professional, und Expertenmitglied im Club 55, in seinem Vortrag „Der Verkäufer ist tot – Es lebe der Verkauf!“. Stattdessen verkaufen heute immer mehr Nicht-Verkäufer täglich direkt und selbst – ein Produkt, eine Dienstleistung, das eigene Image. Sie alle wollen gute Geschäfte machen. Aber wie geht das? Ganz anders als Sie denken, zeigt Stephan Heinrich in diesem Vortrag. Menschen wollen nicht überzeugt werden, sie wollen auf Augenhöhe Gespräche führen und sich dann selbstständig entscheiden. Deshalb zeigt dieser Vortrag nicht, wie Sie Interesse erzeugen, sondern wie Sie vorhandenes Interesse finden und für die Kaufentscheidung nutzen.

In seinem interaktiven Vortrag liefert Frederik Beyer, Stimm-Experte und Sprechtrainer, den Besuchern der B2B NORD nicht nur frische Ideen, wie sie das Potenzial des Phänomens Stimme kreativ und intelligent ausschöpfen. Er zeigt auch, wie in Verkaufsgesprächen, im Meeting oder bei Präsentationen mit der Stimme gepunktet wird – und künftig nicht nur geredet, sondern wirklich überzeugt wird.



Kompetenzforen

Aussteller und Besucher der B2B NORD können während des intensiven Messetages in den vier Kompetenzforen aus einer Vielzahl von interessanten Vorträgen rund um die Themen IT, Buchhaltung, Personal, Vertrieb und Existenzgründung wählen. So stehen für die B2B NORD am 12. November Themen wie zum Beispiel „Mindestlohn – die ersten 300 Tage“ und „Versicherungsschutz für Cyber- und Daten-Risiken“ oder auch „Gehostete Lösungen in ISO zertifizierten Rechenzentren in Deutschland“ auf dem Vortragsprogramm.

Veröffentlicht am: 29.09.2015