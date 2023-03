Das Geheimnis der intrinsisch motivierenden Führung

German Speakers Association e.V. – Mira Christine Mühlenhof



Wie muss Führung sich verändern, um den Entwicklungen des 21. Jahrhunderts standzuhalten? Digitalisierung und demographischer Wandel führen zu neuen Herausforderungen: Nur wem es gelingt, Mitarbeiter nachhaltig zu motivieren und an das Unternehmen zu binden, gewinnt den „War of Talents“ und wird langfristig erfolgreich sein. Mira Christine Mühlenhofs innovativer Ansatz der Übertragung intrinsischer Motivation in den Kontext von Führung zeigt eindrucksvoll wie es gelingen kann, Mitarbeiter nachhaltig zu motivieren und in den Flow zu bringen. Der neue Ansatz der Sozialpsychologin zeigt auf, welche intrinsischen Motivationen es gibt und wie man mit ihnen arbeiten kann. Mira Christine Mühlenhof gibt somit Antworten auf drängende Führungsfragen unserer Zeit. Noch vor Erscheinen ihres Buches wird sie auf der Bühne der B2B Nord ihre innovative Methode vorstellen, mit Hilfe derer intrinsisch motivierende Führung gelingen kann.

Veröffentlicht am: 27.10.2017