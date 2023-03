„Das Hightlight für Ihr Sommerfest“

Hamburg (lh/lr) Der Sommer ist da! Jetzt bietet sich, besonders für Unternehmen, die Gelegenheit ausgiebige Sommerfeste zu feiern. Und damit die gesamte Belegschaft dieses unbeschwert und stressfrei genießen kann, übernimmt die S.O.F.A. GmbH nicht nur die Planung, sondern auch die komplette Umsetzung.



Für diesen Sommer stehen zahlreiche neue Attraktionen im Mittelpunkt. Der Veranstaltungsservice aus dem Norden hat keine Kosten und Mühen gescheut, um besonders im Bereich „Mottopartys“ neu aufzurüsten. Ein ganz besonderes Highlight für die heißen Tage ist der „Water Walker“. Wer möchte das nicht, einmal über das Wasser gehen? Eingeschlossen in einer Kugel kann jeder gefahrenlos mitmachen. Sechs „Water Walker“ und ein Becken 10 x 15 Meter stehen in Hamburg zur Vermietung oder zum Selberbetreiben zur Verfügung.



Zudem stehen noch weitere Geräte wie ein Rodeo Bulle oder Surf Simulator zum Verleihen bereit. „Die neuen Geräte sind alle in unserem Lager in Hamburg abzuholen. Natürlich kann auch der bekannte Service des Bringens und Betreuens genutzt werden“, erklärt Christina Moldt.



Foto: Die neue Attraktion: „Water Walker“

Veröffentlicht am: 18.06.2014