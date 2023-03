Das war die siebte B2B NORD (Fotogalerie)

Begeistert zeigten sich Aussteller wie Besucher über das neue Konzept der Fachforen auf der B2B NORD. Hier bündelt die Messe erstmals fach- und branchenbezogene Themen. Dabei steht in den Fachforen der Informationsaustausch sowie Wissenstransfer und die Vernetzung der Unternehmen um Mittelpunkt.Auch dienen die Fachforen als Plattform, um aktuelle branchenbezogene Themen zu diskutieren und gemeinsam Lösungen voranzutreiben.Im Fachforum Logistik lud die SVG Hamburg erstmals auf der B2B NORD die Branche zum intensiven Austausch ein. Im Fokus des Tages Stand dabei die Zukunft der LKW-Branche in Deutschland. Einen Ausblick über Stand der Entwicklung autonom fahrender LKW gab Alexander Deitmeier von der Daimler AG Mercedes Benz.Anschließend diskutierten Logistik-Experten im WirtschaftsDialog über die Einsatzmöglichkeiten des Future Truck 2025.Moderator Keno Kramer vom Nordgate analysierte zusammen mit seinen Gästen Hanno Krause (Bürgermeister Stadt Kaltenkirchen), Philipp Feige (MRICS Prologis Germany), Mario Kling (GOLDBECK Nord) und Uwe Mantik (CIMA) im WirtschaftsDialog Gewerbeimmobilien, ob im Norden Hamburgs noch ausreichend Gewerbeflächen zur Verfügung stehen.„Wir freuen uns über die gute Resonanz auf das erste Fachforum Gewerbeimmobilien von Ausstellern und Besuchern auf der B2B NORD.“, so Keno Kramer.Das erste Fachforum Breitband stand unter dem Motto „Die digitale Zukunft in Deutschland braucht Glasfaser“ ausgerichtet von der Deutschen Glasfaser.Dr. Axel Bernstein (CDU Landtagsabgeordneter), Theo Weirich (Werksleiter Stadtwerke Norderstedt) und Christof Sommerberg (Deutsche Glasfaser) diskutierten mit Moderator Sven Boysen im WirtschaftsDialog wie der Ausbau von Glasfaser in Deutschland für die digitale Zukunft möglich ist.Mit einer Vielzahl interessanter Vorträge wartete das erste Fachforum Personal auf der B2B NORD auf.Betriebliches Gesundheitsmanagement, Eigenverantwortliche Mitarbeiter: Wunsch oder Hindernis oder wie man als Führungskraft Vorstellungsgespräche mit den Vorständen ihrer Wunschfirmen führt, waren nur einige der Themen im ersten Fachforum Personal.„Das erste Fachforum Personal war ein voller Erfolg darauf bauen wir auf“, so Kerstin Koch Koordinatorin KarriereMakler. Besucher und Aussteller nutzten das Fachforum Personal intensiv, um sich mit anderen HR-Spezialisten zu vernetzen und interessanteste Personaler führender Unternehmen zu treffen.Zum WirtschaftsDialog Verkauf lud sich Jan H. Winter wieder die interessantesten Keynote Speaker der German Speaker Association e. V. Christian Lindemann, Siegfried Haider, Jens Löser und Paul Misar. Die Talkgäste waren sich einig. Man kann nur Erfolg im Verkauf haben, wenn man dies mit Leidenschaft macht.Die Resonanz der Besucher und Aussteller zur siebten B2B NORD war durchweg sehr positiv. Das Konzept mit den Fachforen fand dabei besonders großes Lob.Die Vorbereitungen zur achten B2B NORD am 03. November 2016 sind bereits im vollen Gange. Viele Aussteller haben sich Ihren Standplatz zur nächsten B2B NORD bereits gesichert.